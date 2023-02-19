В Кремле раскрыли главную тему послания Путина

В послании президента России Владимира Путина будет содержаться оценка происходящего, хода спецоперации на Украине, а также ситуации в мире. Также будет известен план развития на будущее, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин в послании Федеральному Собранию даст оценку СВО и международной ситуации», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Он объяснил, что помимо оценки, станет известно о планах по решению насущных проблем и развития на будущее.
Послание президента России состоится 21 февраля. Оно будет обращено к Федеральному собранию. Последний раз Путин обращался к парламентариям в 2021 году. Тогда он пообещал, что Россия достигнет всех задач, которые поставила перед собой, передают «
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