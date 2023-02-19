В Кремле раскрыли главную тему послания Путина

В Кремле рассказали, что в послании президента будет содержаться оценка хода СВО

19 февраля 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Послание Владимира Путина будет посвящено оценке происходящего в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В послании президента России Владимира Путина будет содержаться оценка происходящего, хода спецоперации на Украине, а также ситуации в мире. Также будет известен план развития на будущее, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин в послании Федеральному Собранию даст оценку СВО и международной ситуации», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Он объяснил, что помимо оценки, станет известно о планах по решению насущных проблем и развития на будущее. Послание президента России состоится 21 февраля. Оно будет обращено к Федеральному собранию. Последний раз Путин обращался к парламентариям в 2021 году. Тогда он пообещал, что Россия достигнет всех задач, которые поставила перед собой, передают « Невские новости ».

В послании президента России Владимира Путина будет содержаться оценка происходящего, хода спецоперации на Украине, а также ситуации в мире. Также будет известен план развития на будущее, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин в послании Федеральному Собранию даст оценку СВО и международной ситуации», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Он объяснил, что помимо оценки, станет известно о планах по решению насущных проблем и развития на будущее. Послание президента России состоится 21 февраля. Оно будет обращено к Федеральному собранию. Последний раз Путин обращался к парламентариям в 2021 году. Тогда он пообещал, что Россия достигнет всех задач, которые поставила перед собой, передают «Невские новости».