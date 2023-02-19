В Кремле раскрыли главную тему послания Путина

В Кремле рассказали, что в послании президента будет содержаться оценка хода СВО
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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин владимир, послание федеральному собранию
Послание Владимира Путина будет посвящено оценке происходящего в мире Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В послании президента России Владимира Путина будет содержаться оценка происходящего, хода спецоперации на Украине, а также ситуации в мире. Также будет известен план развития на будущее, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин в послании Федеральному Собранию даст оценку СВО и международной ситуации», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Он объяснил, что помимо оценки, станет известно о планах по решению насущных проблем и развития на будущее.

Послание президента России состоится 21 февраля. Оно будет обращено к Федеральному собранию. Последний раз Путин обращался к парламентариям в 2021 году. Тогда он пообещал, что Россия достигнет всех задач, которые поставила перед собой, передают «Невские новости».

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В послании президента России Владимира Путина будет содержаться оценка происходящего, хода спецоперации на Украине, а также ситуации в мире. Также будет известен план развития на будущее, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин в послании Федеральному Собранию даст оценку СВО и международной ситуации», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Он объяснил, что помимо оценки, станет известно о планах по решению насущных проблем и развития на будущее. Послание президента России состоится 21 февраля. Оно будет обращено к Федеральному собранию. Последний раз Путин обращался к парламентариям в 2021 году. Тогда он пообещал, что Россия достигнет всех задач, которые поставила перед собой, передают «Невские новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
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