Песков заявил о рекордном количестве приглашенных на послание Путина

Состав гостей на послании президента России Владимира Путина традиционный, но в 2023 году было приглашено наибольшее их количество. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«По составу сейчас не буду ничего говорить — он достаточно традиционный. Это самое большое количество приглашенных: это и депутаты, и сенаторы, и будут участники спецоперации, и много других представителей», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 февраля в 12:00 (мск). В Кремле заявляли, что в послании будет содержаться оценка происходящего, хода СВО и ситуации в мире.
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