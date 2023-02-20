Песков заявил о рекордном количестве приглашенных на послание Путина

20 февраля 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Состав гостей на послании Путина традиционный, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Состав гостей на послании президента России Владимира Путина традиционный, но в 2023 году было приглашено наибольшее их количество. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «По составу сейчас не буду ничего говорить — он достаточно традиционный. Это самое большое количество приглашенных: это и депутаты, и сенаторы, и будут участники спецоперации, и много других представителей», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 февраля в 12:00 (мск). В Кремле заявляли, что в послании будет содержаться оценка происходящего, хода СВО и ситуации в мире.

Состав гостей на послании президента России Владимира Путина традиционный, но в 2023 году было приглашено наибольшее их количество. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «По составу сейчас не буду ничего говорить — он достаточно традиционный. Это самое большое количество приглашенных: это и депутаты, и сенаторы, и будут участники спецоперации, и много других представителей», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 февраля в 12:00 (мск). В Кремле заявляли, что в послании будет содержаться оценка происходящего, хода СВО и ситуации в мире.