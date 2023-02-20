Песков заявил о рекордном количестве приглашенных на послание Путина

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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Состав гостей на послании Путина традиционный, заявил Дмитрий Песков Фото:

Состав гостей на послании президента России Владимира Путина традиционный, но в 2023 году было приглашено наибольшее их количество. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По составу сейчас не буду ничего говорить — он достаточно традиционный. Это самое большое количество приглашенных: это и депутаты, и сенаторы, и будут участники спецоперации, и много других представителей», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 февраля в 12:00 (мск). В Кремле заявляли, что в послании будет содержаться оценка происходящего, хода СВО и ситуации в мире.

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Состав гостей на послании президента России Владимира Путина традиционный, но в 2023 году было приглашено наибольшее их количество. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «По составу сейчас не буду ничего говорить — он достаточно традиционный. Это самое большое количество приглашенных: это и депутаты, и сенаторы, и будут участники спецоперации, и много других представителей», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 февраля в 12:00 (мск). В Кремле заявляли, что в послании будет содержаться оценка происходящего, хода СВО и ситуации в мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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