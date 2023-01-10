Бывший главный ревизор Челябинска проиграла суд мэрии

Калининский районный суд Челябинска 11 января отклонил исковые требования экс-председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска Натальи Гутовой в адрес бывшего работодателя, КСП города, а также в адрес финуправления мэрии и гордумы. Об этом URA.RU сообщил источник в суде.
«Суд отклонил исковые требования Гутовой. По мнению судьи Натальи Пшеничной, увольнение Гутовой прошло в рамках закона», — сообщил источник.
URA.RU пыталось связаться с Гутовой. На звонок корреспондента она не ответила.
Гутову досрочно отстранили от должности председателя КСП Челябинска 25 октября прошлого года. Решение принято по итогам рассмотрения представления прокуратуры о возможном конфликте интересов при приеме на работу своей родственницы. Гутова же считает, что ее отставку приняли без проверки и заключения комиссии.
На посту председателя КСП города Готову заменила Ирина Кузнецова. Ранее она руководила комитетом по финансам мэрии Челябинска. Ее кандидатуру поддержало большинство депутатов гордумы.
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