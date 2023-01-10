Бывший главный ревизор Челябинска проиграла суд мэрии

11 января 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Суд отказал Наталье Гутовой в удовлетворении иска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Калининский районный суд Челябинска 11 января отклонил исковые требования экс-председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска Натальи Гутовой в адрес бывшего работодателя, КСП города, а также в адрес финуправления мэрии и гордумы. Об этом URA.RU сообщил источник в суде. «Суд отклонил исковые требования Гутовой. По мнению судьи Натальи Пшеничной, увольнение Гутовой прошло в рамках закона», — сообщил источник. URA.RU пыталось связаться с Гутовой. На звонок корреспондента она не ответила. Гутову досрочно отстранили от должности председателя КСП Челябинска 25 октября прошлого года. Решение принято по итогам рассмотрения представления прокуратуры о возможном конфликте интересов при приеме на работу своей родственницы. Гутова же считает, что ее отставку приняли без проверки и заключения комиссии. На посту председателя КСП города Готову заменила Ирина Кузнецова. Ранее она руководила комитетом по финансам мэрии Челябинска. Ее кандидатуру поддержало большинство депутатов гордумы.

Калининский районный суд Челябинска 11 января отклонил исковые требования экс-председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска Натальи Гутовой в адрес бывшего работодателя, КСП города, а также в адрес финуправления мэрии и гордумы. Об этом URA.RU сообщил источник в суде. «Суд отклонил исковые требования Гутовой. По мнению судьи Натальи Пшеничной, увольнение Гутовой прошло в рамках закона», — сообщил источник. URA.RU пыталось связаться с Гутовой. На звонок корреспондента она не ответила. Гутову досрочно отстранили от должности председателя КСП Челябинска 25 октября прошлого года. Решение принято по итогам рассмотрения представления прокуратуры о возможном конфликте интересов при приеме на работу своей родственницы. Гутова же считает, что ее отставку приняли без проверки и заключения комиссии. На посту председателя КСП города Готову заменила Ирина Кузнецова. Ранее она руководила комитетом по финансам мэрии Челябинска. Ее кандидатуру поддержало большинство депутатов гордумы.