10 января 2023

Бывший главный ревизор Челябинска проиграла суд мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Александру Орехову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, приговор, дело, судья, суд
Суд отказал Наталье Гутовой в удовлетворении иска Фото:

Калининский районный суд Челябинска 11 января отклонил исковые требования экс-председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска Натальи Гутовой в адрес бывшего работодателя, КСП города, а также в адрес финуправления мэрии и гордумы. Об этом URA.RU сообщил источник в суде.

«Суд отклонил исковые требования Гутовой. По мнению судьи Натальи Пшеничной, увольнение Гутовой прошло в рамках закона», — сообщил источник.

URA.RU пыталось связаться с Гутовой. На звонок корреспондента она не ответила.

Гутову досрочно отстранили от должности председателя КСП Челябинска 25 октября прошлого года. Решение принято по итогам рассмотрения представления прокуратуры о возможном конфликте интересов при приеме на работу своей родственницы. Гутова же считает, что ее отставку приняли без проверки и заключения комиссии.

На посту председателя КСП города Готову заменила Ирина Кузнецова. Ранее она руководила комитетом по финансам мэрии Челябинска. Ее кандидатуру поддержало большинство депутатов гордумы.

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Калининский районный суд Челябинска 11 января отклонил исковые требования экс-председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска Натальи Гутовой в адрес бывшего работодателя, КСП города, а также в адрес финуправления мэрии и гордумы. Об этом URA.RU сообщил источник в суде. «Суд отклонил исковые требования Гутовой. По мнению судьи Натальи Пшеничной, увольнение Гутовой прошло в рамках закона», — сообщил источник. URA.RU пыталось связаться с Гутовой. На звонок корреспондента она не ответила. Гутову досрочно отстранили от должности председателя КСП Челябинска 25 октября прошлого года. Решение принято по итогам рассмотрения представления прокуратуры о возможном конфликте интересов при приеме на работу своей родственницы. Гутова же считает, что ее отставку приняли без проверки и заключения комиссии. На посту председателя КСП города Готову заменила Ирина Кузнецова. Ранее она руководила комитетом по финансам мэрии Челябинска. Ее кандидатуру поддержало большинство депутатов гордумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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