Бывший главный ревизор Челябинска выставила счет экс-работодателю

В деле истца Натальи Гутовой появилось три ответчика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший председатель Контрольно-счетной палаты Челябинска Наталья Гутова выставила в суде Калининского района иск своему экс-работодателю, КСП города. Как пояснила URA.RU Гутова, в ее деле появились и другие ответчики.

«Считаю, что меня уволили незаконно, и в моем деле появились новые ответчики. Если раньше ответчиком была только Челябинская городская Дума, то теперь к ней присоединились мой работодатель в лице Контрольно-Счетной палаты Челябинска и Комитет финансов Челябинска. Размер исковых требований пока называть не стану», — рассказала URA.RU Гутова.

Как следует из информации на сайте суда, первое судебное заседание по делу Гутовой состоится сегодня, 11 января. Дело будет рассматривать судья Татьяна Пшеничная.

Досрочная отставка председателя КСП областного центра Гутовой произошла 25 октября. Решение принято по итогам рассмотрения представления прокуратуры о возможном конфликте интересов при приеме на работу своей родственницы.

Сама Гутова считает, что депутаты проголосовали за ее отставку без проведения проверки и заключения комиссии по урегулированию конфликтов интересов. Формально ее уволили за трудоустройство племянницы, но примечательно, что подобную степень родства законодательство не относит к близким родственникам.

В пресс-службе гордумы Челябинска URA.RU ранее назвали принятое депутатами решение по Гутовой законным и обоснованным. Эту позицию юристы думы готовы отстаивать в суде.

КСП Челябинска 22 ноября 2022 года возглавила Ирина Кузнецова, ранее руководившая комитетом по финансам мэрии областного центра. Соответствующее решение большинством голосов поддержали депутаты челябинской городской думы.