В Белоруссии заявили о прямой военной угрозе вокруг страны

На границах республики нарастает иностранное военное присутствие, заявил Валерий РевенкоФото: Министерство обороны Украины
Вокруг Республики Беларусь складывается кризисная обстановка, подразумевающая прямые угрозы военной безопасности. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны страны полковник Валерий Ревенко.
«Складывающуюся международную обстановку вокруг Республики мы характеризуем как кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности», — сказал Ревенко в ходе брифинга. Его цитату приводит официальный telegram-канал военного ведомства Белоруссии.
По мнению Ревенко, военные угрозы с ускоренной масштабной милитаризацией Европы. Кроме того, на ситуацию вокруг страны влияет наращивание военного присутствия на границе страны, отметил начальник военного департамента.
Ранее полковник ВСУ Евгений Силкин заявил о том, что украинские военные заминировали все дороги, граничащие с Белоруссией. По словам белорусского президента Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины уже разместили на границе страны 17,2 тысячи военнослужащих.
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Вокруг Республики Беларусь складывается кризисная обстановка, подразумевающая прямые угрозы военной безопасности. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны страны полковник Валерий Ревенко. «Складывающуюся международную обстановку вокруг Республики мы характеризуем как кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности», — сказал Ревенко в ходе брифинга. Его цитату приводит официальный telegram-канал военного ведомства Белоруссии. По мнению Ревенко, военные угрозы с ускоренной масштабной милитаризацией Европы. Кроме того, на ситуацию вокруг страны влияет наращивание военного присутствия на границе страны, отметил начальник военного департамента. Ранее полковник ВСУ Евгений Силкин заявил о том, что украинские военные заминировали все дороги, граничащие с Белоруссией. По словам белорусского президента Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины уже разместили на границе страны 17,2 тысячи военнослужащих.