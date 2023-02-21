Владельцы концертной площадки готовы отдать сцену под церемонию бракосочетания Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбургская площадка «Фабрика» решила сдавать свое помещение, где проходят концерты звезд, для свадебных торжеств. Стоимость такой услуги — от 180 тысяч рублей, куда войдет музыкальное оборудование и услуги персонала, а блюда приготовит шеф-повар, который кормит знаменитостей. Такое объявление появилось в социальных сетях площадки.

«Концертная площадка „Фабрика“ — это центр Екатеринбурга, фуршет до 600 человек, банкет до 300 гостей и своя кухня с гениальным шеф-поваром, который готовит для звезд», — сообщают представители «Фабрики». При этом они призывают быстрее бронировать даты — свободных мест осталось немного.

Арендовать площадку предлагают от 180 тысяч рублей. В эту цену будут включены музыкальное оборудование и услуги персонала.

Ранее ведущая концертная площадка Екатеринбурга — концерт-холл «Свобода», заявила, что у нее есть финансовые потери из-за большого количества отмененных концертов. Площадка подчеркивала, что западные артисты не могут добраться до города не только из-за закрытого воздушного пространства, но и из-за проблем с визами. Все это стало следствием начала специальной операции на Украине.

«Фабрика» продемонстрировала, как может выглядеть свадьба на концертной площадке Фото: группа концертной площадки «Фабрика» в соцсети «ВКонтакте»