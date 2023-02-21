Под Челябинском ищут мужчину, которого друг оставил в овраге

22 февраля 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Поиски ведут в Сосновском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области спасатели ведут поиски мужчины, пропавшего 15 февраля. Он упал в овраг и не смог выбраться, о чем по телефону рассказал другу, который не придал этому значения. Об этом сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы региона (ПСС) в социальных сетях. «О пропавшем сыне 1975 года рождения в полицию обратилась местная жительница. Он не вернулся домой 15 февраля. Выяснилось, что пострадавший позвонил своему другу и рассказал, что упал в овраг, сильно замерз и не может выбраться на дорогу самостоятельно. Товарищ не придал значения позднему звонку и вспомнил о разговоре только через несколько дней», — сообщили в паблике «Поисково-спасательная служба Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». Поиски ведут сотрудники ПСС, местные жители на снегоходах, лыжах и пешком. 21 февраля поиски осложнил сильный снегопад, поиск продолжается.

В Сосновском районе Челябинской области спасатели ведут поиски мужчины, пропавшего 15 февраля. Он упал в овраг и не смог выбраться, о чем по телефону рассказал другу, который не придал этому значения. Об этом сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы региона (ПСС) в социальных сетях. «О пропавшем сыне 1975 года рождения в полицию обратилась местная жительница. Он не вернулся домой 15 февраля. Выяснилось, что пострадавший позвонил своему другу и рассказал, что упал в овраг, сильно замерз и не может выбраться на дорогу самостоятельно. Товарищ не придал значения позднему звонку и вспомнил о разговоре только через несколько дней», — сообщили в паблике «Поисково-спасательная служба Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». Поиски ведут сотрудники ПСС, местные жители на снегоходах, лыжах и пешком. 21 февраля поиски осложнил сильный снегопад, поиск продолжается.