В Свердловской области нашли три способа, как решить проблему с детскими выплатами

Омбудсмен Мерзлякова предложила отменить детские пособия для неблагополучных семей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Клипарт. Курган, зарплата, мелочь, монеты, денежные купюры, заработная плата, деньги, доход, купюры
В Свердловской области нашли варианты для решения проблем с начислением детских пособий неблагополучным семьям Фото:

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова во время заседания заксобрания предложила варианты, которые могли бы решить проблему, связанную с выплатой детских пособий семьям, ведущим асоциальный образ жизни. Одним из вариантов является жесткое предупреждение, после которого дети могут быть изъяты из семьи. Такое предложение она озвучила, отвечая на вопрос депутата Вячеслава Вегнера о том, какие меры предпринять, чтобы избежать выплат пособий неблагополучным семьям, передает корреспондент URA.RU.

«Я думаю, что эту тему в колокола бьет и МСЧ. Им рассказывают соседи, когда случаются несчастия. Я сигнальщик, тот самый сигнальщик, который в каждом населенном пункте слышит такую проблему. И я думаю что мы вместе с вами должны искать варианты. Один из них — оказывать помощь не в денежном выражении. Второе — при получении карточки, убрать приобретение сигает и спиртного. Третье — предупреждать, если видят, что покупается спиртное тем, кто не работает, тем, кто имеет детей и получает на них пособие. Предупреждать, что дети будут забраны», — отметила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Ранее URA.RU писало, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова назвала опасность, которая ждет вернувшихся с СВО. По ее словам, участников спецоперации, которые вернутся с фронта на реабилитацию, ждут трудности с лечением.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова во время заседания заксобрания предложила варианты, которые могли бы решить проблему, связанную с выплатой детских пособий семьям, ведущим асоциальный образ жизни. Одним из вариантов является жесткое предупреждение, после которого дети могут быть изъяты из семьи. Такое предложение она озвучила, отвечая на вопрос депутата Вячеслава Вегнера о том, какие меры предпринять, чтобы избежать выплат пособий неблагополучным семьям, передает корреспондент URA.RU. «Я думаю, что эту тему в колокола бьет и МСЧ. Им рассказывают соседи, когда случаются несчастия. Я сигнальщик, тот самый сигнальщик, который в каждом населенном пункте слышит такую проблему. И я думаю что мы вместе с вами должны искать варианты. Один из них — оказывать помощь не в денежном выражении. Второе — при получении карточки, убрать приобретение сигает и спиртного. Третье — предупреждать, если видят, что покупается спиртное тем, кто не работает, тем, кто имеет детей и получает на них пособие. Предупреждать, что дети будут забраны», — отметила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Ранее URA.RU писало, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова назвала опасность, которая ждет вернувшихся с СВО. По ее словам, участников спецоперации, которые вернутся с фронта на реабилитацию, ждут трудности с лечением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...