21 февраля 2023

На спецоперации погиб военный из ХМАО

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, акция памяти, гвоздики, похороны, военная форма
Житель Нижневартовского района Андрей Веснин погиб в ходе СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Нижневартовского района Андрей Веснин погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Соболезнования выразил глава района Борис Саломатин в telegram-канале администрации «Нижневартовский район официально».

«В декабре прошлого года Андрей отправился на защиту интересов нашей страны и будучи совсем молодым погиб при выполнении воинского долга в городе Артемовск. Скорбим вместе с родными и близкими, и разделяем горечь невосполнимой утраты. Память об Андрее, о его поступке не угаснет в сердцах всех, кто его знал», -

Веснина родился в 1992 году. Жил и вырос в Нижневартовском районе в селе Ларьяк он окончил муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ларьякская средняя школа».

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Житель Нижневартовского района Андрей Веснин погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Соболезнования выразил глава района Борис Саломатин в telegram-канале администрации «Нижневартовский район официально». «В декабре прошлого года Андрей отправился на защиту интересов нашей страны и будучи совсем молодым погиб при выполнении воинского долга в городе Артемовск. Скорбим вместе с родными и близкими, и разделяем горечь невосполнимой утраты. Память об Андрее, о его поступке не угаснет в сердцах всех, кто его знал», - Веснина родился в 1992 году. Жил и вырос в Нижневартовском районе в селе Ларьяк он окончил муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ларьякская средняя школа».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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