На спецоперации погиб военный из ХМАО

Житель Нижневартовского района Андрей Веснин погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Соболезнования выразил глава района Борис Саломатин в telegram-канале администрации «Нижневартовский район официально».
«В декабре прошлого года Андрей отправился на защиту интересов нашей страны и будучи совсем молодым погиб при выполнении воинского долга в городе Артемовск. Скорбим вместе с родными и близкими, и разделяем горечь невосполнимой утраты. Память об Андрее, о его поступке не угаснет в сердцах всех, кто его знал», -
Веснина родился в 1992 году. Жил и вырос в Нижневартовском районе в селе Ларьяк он окончил муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ларьякская средняя школа».
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