22 февраля 2023

В Перми запретили высаживать американские деревья из-за опасности для людей

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В Перми запретили высаживать гибридные тополя и американский клен Фото:

В Перми запретили высаживать гибридные тополя и американский клен. От первых слишком много пуха, вторые — сильный аллерген для человека. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.

«Посадка деревьев и кустарников на территории общего пользования. <…> Посадка в городе тополя гибридного (женские экземпляры), клена ясенелистного (американский клен — прим. ред.) не допускается», — говорится в постановлении. При этом другие виды тополя сажать в городе разрешается.

Кроме того, в постановлении говорится о сроках высадки зеленых насаждений. Также в документе указаны правила ухода за растениями, кустарниками и деревьями.

Ранее URA.RU писало, что на центральной улице Перми вырубят деревья. Вместо аварийных насаждений чиновники обещали посадить новые. Среди них: 34 липы, более 400 кустарников и многолетние цветники.

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В Перми запретили высаживать гибридные тополя и американский клен. От первых слишком много пуха, вторые — сильный аллерген для человека. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии. «Посадка деревьев и кустарников на территории общего пользования. <…> Посадка в городе тополя гибридного (женские экземпляры), клена ясенелистного (американский клен — прим. ред.) не допускается», — говорится в постановлении. При этом другие виды тополя сажать в городе разрешается. Кроме того, в постановлении говорится о сроках высадки зеленых насаждений. Также в документе указаны правила ухода за растениями, кустарниками и деревьями. Ранее URA.RU писало, что на центральной улице Перми вырубят деревья. Вместо аварийных насаждений чиновники обещали посадить новые. Среди них: 34 липы, более 400 кустарников и многолетние цветники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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