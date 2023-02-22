В Перми запретили высаживать американские деревья из-за опасности для людей

В Перми запретили высаживать гибридные тополя и американский клен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми запретили высаживать гибридные тополя и американский клен. От первых слишком много пуха, вторые — сильный аллерген для человека. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.

«Посадка деревьев и кустарников на территории общего пользования. <…> Посадка в городе тополя гибридного (женские экземпляры), клена ясенелистного (американский клен — прим. ред.) не допускается», — говорится в постановлении. При этом другие виды тополя сажать в городе разрешается.

Кроме того, в постановлении говорится о сроках высадки зеленых насаждений. Также в документе указаны правила ухода за растениями, кустарниками и деревьями.

Ранее URA.RU писало, что на центральной улице Перми вырубят деревья. Вместо аварийных насаждений чиновники обещали посадить новые. Среди них: 34 липы, более 400 кустарников и многолетние цветники.