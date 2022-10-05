На центральной улице Перми вырубят деревья

В Перми на улице Ленин аварийные деревья заменят на новые

06 октября 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Некоторые деревья могут быть опасными для пешеходов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми на улице Ленина планируют вырубить сухие и аварийные деревья. При этом, взамен старых, в следующем году высадят новые липы и кустарники. Об этом сообщают в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми. «При ремонте участка улицы Ленина от площади Гайдара до улицы Крисанова запланирована замена аварийных и сухих деревьев, который могут представлять опасность для пешеходов и автомобилистов. Деревья, подлежавшие замене — в неудовлетворительном состоянии. У них увяла или отсутствует листва, отпала кора, часть из них имеет изъяны, способные привести к падению дерева», — уточнили в ведомстве. Вместо вырубленных деревьев, чиновники обещают посадить новые. В следующем году на улице Ленина появятся 34 липы, более 400 кустарников и многолетние цветники. Ранее глава города Алексей Демкин заявлял о начале подготовки города к осенней озеленительной кампании. По его словам, в городской питомник закуплены почти три тысячи саженцев деревьев.

В Перми на улице Ленина планируют вырубить сухие и аварийные деревья. При этом, взамен старых, в следующем году высадят новые липы и кустарники. Об этом сообщают в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми. «При ремонте участка улицы Ленина от площади Гайдара до улицы Крисанова запланирована замена аварийных и сухих деревьев, который могут представлять опасность для пешеходов и автомобилистов. Деревья, подлежавшие замене — в неудовлетворительном состоянии. У них увяла или отсутствует листва, отпала кора, часть из них имеет изъяны, способные привести к падению дерева», — уточнили в ведомстве. Вместо вырубленных деревьев, чиновники обещают посадить новые. В следующем году на улице Ленина появятся 34 липы, более 400 кустарников и многолетние цветники. Ранее глава города Алексей Демкин заявлял о начале подготовки города к осенней озеленительной кампании. По его словам, в городской питомник закуплены почти три тысячи саженцев деревьев.