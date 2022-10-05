05 октября 2022

На центральной улице Перми вырубят деревья

В Перми на улице Ленин аварийные деревья заменят на новые
© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые деревья могут быть опасными для пешеходов Фото:

В Перми на улице Ленина планируют вырубить сухие и аварийные деревья. При этом, взамен старых, в следующем году высадят новые липы и кустарники. Об этом сообщают в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

«При ремонте участка улицы Ленина от площади Гайдара до улицы Крисанова запланирована замена аварийных и сухих деревьев, который могут представлять опасность для пешеходов и автомобилистов. Деревья, подлежавшие замене — в неудовлетворительном состоянии. У них увяла или отсутствует листва, отпала кора, часть из них имеет изъяны, способные привести к падению дерева», — уточнили в ведомстве.

Вместо вырубленных деревьев, чиновники обещают посадить новые. В следующем году на улице Ленина появятся 34 липы, более 400 кустарников и многолетние цветники.

Ранее глава города Алексей Демкин заявлял о начале подготовки города к осенней озеленительной кампании. По его словам, в городской питомник закуплены почти три тысячи саженцев деревьев.

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В Перми на улице Ленина планируют вырубить сухие и аварийные деревья. При этом, взамен старых, в следующем году высадят новые липы и кустарники. Об этом сообщают в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми. «При ремонте участка улицы Ленина от площади Гайдара до улицы Крисанова запланирована замена аварийных и сухих деревьев, который могут представлять опасность для пешеходов и автомобилистов. Деревья, подлежавшие замене — в неудовлетворительном состоянии. У них увяла или отсутствует листва, отпала кора, часть из них имеет изъяны, способные привести к падению дерева», — уточнили в ведомстве. Вместо вырубленных деревьев, чиновники обещают посадить новые. В следующем году на улице Ленина появятся 34 липы, более 400 кустарников и многолетние цветники. Ранее глава города Алексей Демкин заявлял о начале подготовки города к осенней озеленительной кампании. По его словам, в городской питомник закуплены почти три тысячи саженцев деревьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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