Екатеринбурженки стали активнее откликаться на «мужские» вакансии

Екатеринбурженки стали активнее интересоваться вакансиями в сферах транспорта, строительства и IT Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам 2022 года екатеринбурженки стали чаще откликаться на «мужские» вакансии в сферах транспорта, строительства и IT. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито. Работа».

«Заметнее всего в Екатеринбурге выросло число женщин-соискателей в транспортно-логистической отрасли — на 54% относительно прошлого года. Далее следует сфера IT, где количество женских резюме увеличилось на 38%. В строительстве женщин-соискателей за 2022 год стало на 45% больше», — рассказали аналитики сервиса.

За прошлый год екатеринбурженки на 24% чаще интересовались вакансией водителя и на 109% больше рассматривали профессию логиста. В строительной сфере женщины стали чаще откликаться на вакансии ремонтника, крановщика, маляра и штукатура, добавили аналитики сервиса.

Ранее URA.RU сообщало, что число вакансий в сфере транспорта и логистики по Екатеринбургу за год выросло на 84%. Чаще всего в регионе ищут водителей, в том числе водителей-дальнобойщиков.