В Екатеринбурге на 84% выросло количество вакансий для водителей и логистов

В Екатеринбурге за год количество вакансий для водителей и логистов выросло на 84% Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге на 84% выросло количество вакансий в сфере транспорта и логистики. Чаще всего работодатели ищут водителей, сообщили URA.RU авторы исследования, компания «Авито Работа».

"Группа профессий „Транспорт и логистика“ вошла в десятку наиболее востребованных. Число вакансий в Екатеринбурге увеличилось на 84%. Медианная зарплата составляет 61 000 рублей», — рассказали авторы исследования.

Чаще всего работодатели ищут водителей — 38% от общего числа вакансий, при этом 13% — это доля водителей-дальнобойщиков. Также ищут кладовщиков (2% от общего объёма), водителей погрузчиков (1%) и комплектовщиков (1%). "Пересмотр логистических цепочек увеличил потребность в водителях разных категорий. В новом году тренд сохранится, спрос на водителей продолжит рост. Мы также ожидаем, что будет расти потребность в логистах, водителях спецтехники, складских работниках», — комментирует управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель.

Ранее URA.RU уже сообщало о сложной ситуации в транспортной отрасли. Как рассказывал агентству руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) по УрФО Александр Салаутин, дефицит водителей-профессионалов в ряде автотранспортных предприятий Свердловской области достигает 20%.