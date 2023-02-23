Пригожин ответил свердловскому губернатору Куйвашеву

Пригожин упрекнул Куйвашева в переходе «на ты» и вспомнил Сталина

По мнению главы ЧВК «Вагнер», Куйвашев (на фото) должен отправиться в зону СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжил публичную перепалку с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Сегодня утром Куйвашев резко ответил Пригожину на недовольство последнего отсутствием почестей при похоронах бойцов ЧВК. Спустя несколько часов Пригожин дал ответ на ответ. В первую очередь ему не понравилось, что Куйвашев в своем комментарии перешел на ты.

Также Пригожин заявил, что Иосиф Сталин в Великую Отечественную войну расстреливал таких региональных бюрократов, как Куйвашев и губернатор Петербурга Александр Беглов (с ним у Пригожина давняя аналогично публичная дискуссия). Далее последовал ряд бездоказательных оскорблений о том, что мобилизованные недовольны свердловским губернатором, а любой боец ЧВК мог бы управлять Свердловской областью.

Евгений Пригожин утверждает, что с началом СВО перестал быть бизнесменом, а Евгению Куйвашеву припомнил прохождение коротких курсов в Йельском университете и позвал на фронт. То, что свердловский губернатор уже был в зоне СВО владелец ЧВК оставил без оценки.

Конфликт между Пригожиным и Куйвашевым начался с заявления лидера ЧВК «Вагнер» о якобы беспределах в Свердловской области. Пригожина разозлило, что директор музея предположительно получал информацию от зарубежных спецслужб. Позднее свердловский губернатор назвал «беспределом» вмешательство главы ЧВК «Вагнер» в региональную политику. Свердловский губернатор считает, что если бизнесмены будут управлять страной, то «мы никуда не уедем».

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.