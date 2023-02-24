24 февраля 2023
23 февраля 2023
22 февраля 2023

В Тюменской области водитель въехал в дом и устроил смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пр. Ленина у дома Севастьянова. Екатеринбург, автомобильная авария, знак аварийной остановки, дтп
Автомобиль сначала врезался в дерево, а затем в частный дом Фото:

В Тобольске Тюменской области иномарка въехала в дерево, а затем в частный дом. В результате аварии погиб 63-летний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Сегодня в три часа ночи на улице 1-й Луговой в Тобольске автомобиль „Тойота РАФ4“ въехал в дерево, а затем в частный дом. <…> В ДТП погиб пассажир „Тойоты“, 63-летний тоболяк, ранены водитель и пассажир 29-ти лет», — рассказали в ведомстве.

Женщина, которая находилась за рулем авто, не справилась с управлением. По предварительным данным, она была пьяна. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото:

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В Тобольске Тюменской области иномарка въехала в дерево, а затем в частный дом. В результате аварии погиб 63-летний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Сегодня в три часа ночи на улице 1-й Луговой в Тобольске автомобиль „Тойота РАФ4“ въехал в дерево, а затем в частный дом. <…> В ДТП погиб пассажир „Тойоты“, 63-летний тоболяк, ранены водитель и пассажир 29-ти лет», — рассказали в ведомстве. Женщина, которая находилась за рулем авто, не справилась с управлением. По предварительным данным, она была пьяна. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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