Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников попал под санкции ЕС

Замминистр экономического развития РФ и экс-глава минэкономразвития и инвестиций Пермского края Максим Колесников попал под санкции ЕС. В рамках 10-го пакета санкций против РФ Евросоюз ввел ограничения в адрес 82 физлиц. Документ опубликован на сайте Евросоюза.
«Включить в санкционный список… Максим Колесников — заместитель министра Минэкономразвития России. Максим Колесников несет ответственность за деятельность, подрывающую и угрожающую территориальной целостности Украины, и является физическим лицом, поддерживающим Правительство РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», — указано
Также в списке фигурирует еще один замминистра федерального Минэкономразвития, уроженец Кизела (Пермский край), Сергей Назаров. В ЕС отметили, что физлицам запрещено въезжать в страны Евросоюза и следовать через него с транзитом. С учетом 10-го пакета под санкциями ЕС находятся 1473 физических и 205 юридических лиц.
В санкционный список попали Министерство обороны и Служба внешней разведки России. Ранее стало известно, что ЕС ввел санкции против российских финансовых организаций, среди которых «Тинькофф» и «Альфа-банк».
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