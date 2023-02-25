25 февраля 2023
24 февраля 2023

Соратница Соловьева пригласила Пригожина навести порядок в Екатеринбурге. Фото

Активистка Ипатова позвала основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина избавить Екатеринбург от предателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Ипатова считает, что в Екатеринбурге развелось много предателей Фото:

Соратница журналиста Владимира Соловьева и куратор волонтерской роты по УрФО Екатерина Ипатова пригласила основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Екатеринбург, чтобы тот принял участие в борьбе с предателями и либералами города. Также она считает, что в уральской столице необходимо создать «ЧВК Вагнер Центр».

«Уважаемый Евгений Викторович! Обращаюсь к вам из многострадального Екатеринбурга. Почти девять лет я веду пророссийскую деятельность в нашем городе. С начала СВО мы следим за успехами вашей команды. Любая армия сильна благодаря поддержке тыла. Урал в этом плане всегда был опорным краем страны. Но сегодняшний Екатеринбург скорее похож на филиал Украины, чем на регион России. Русофобы, фанаты бандеровцев и антироссийские деятели проникли на все уровни власти, бизнеса и медиа. <…> „ЧВК Вагнер Центр“ вполне может стать отправной точкой для старта делиберализации Екатеринбурга. Приглашаю вас к нам, чтобы вы убедились в том, что тут происходит. Будем рады вашему участию в борьбе с приспособленцами и предателями в нашем регионе», — написала активистка в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Екатеринбург в беспределе. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев жестко ответил ему. Он назвал беспределом вмешательство Пригожина в жизнь свердловчан. Затем Пригожин продолжил словесную перепалку, упрекнув свердловского губернатора в переходе «на ты».

Ипатова приложила эту фотографию к своему обращению к Пригожину
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Соратница журналиста Владимира Соловьева и куратор волонтерской роты по УрФО Екатерина Ипатова пригласила основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Екатеринбург, чтобы тот принял участие в борьбе с предателями и либералами города. Также она считает, что в уральской столице необходимо создать «ЧВК Вагнер Центр». «Уважаемый Евгений Викторович! Обращаюсь к вам из многострадального Екатеринбурга. Почти девять лет я веду пророссийскую деятельность в нашем городе. С начала СВО мы следим за успехами вашей команды. Любая армия сильна благодаря поддержке тыла. Урал в этом плане всегда был опорным краем страны. Но сегодняшний Екатеринбург скорее похож на филиал Украины, чем на регион России. Русофобы, фанаты бандеровцев и антироссийские деятели проникли на все уровни власти, бизнеса и медиа. <…> „ЧВК Вагнер Центр“ вполне может стать отправной точкой для старта делиберализации Екатеринбурга. Приглашаю вас к нам, чтобы вы убедились в том, что тут происходит. Будем рады вашему участию в борьбе с приспособленцами и предателями в нашем регионе», — написала активистка в telegram-канале. Ранее сообщалось, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Екатеринбург в беспределе. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев жестко ответил ему. Он назвал беспределом вмешательство Пригожина в жизнь свердловчан. Затем Пригожин продолжил словесную перепалку, упрекнув свердловского губернатора в переходе «на ты».
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