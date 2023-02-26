Заключенный сбежал из пермской колонии и получил за это новый срок

27 февраля 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Пермяку оставалось меньше пяти месяцев от срока. После побега срок составил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Пермского края получил новый срок за побег из колонии в Кунгуре. Подробности сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «В июле 2022 года осужденного перевели из колонии строго режима в колонию-поселение, где его уведомили об уголовной ответственности за побег из мест лишения свободы. Однако спустя месяц он перелез через забор, ограждающий территорию пилорамы исправительного учреждения, и уехал на попутном транспорте в село Березовка Пермского края», — указано в релизе. В Березовке сбежавший пробыл до октября 2022 года, пока его не задержали сотрудники колонии. Действия мужчины суд расценил как побег. До побега мужчине оставалось отбыть срок меньше пяти месяцев. За бегство из мест лишения свободы мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Пермяк на суде признал свою вину. К назначенному наказанию частично присоединили неотбытую часть наказания. Окончательный срок составил 1 год 8 месяцев исправительной колонии строгого режима. Несмотря на признание своей вины, осужденный попытался отменить приговор и подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, указав, что якобы он не сбежал из колонии, а его вывезли насильно другие осужденные. Однако суд оставил приговор без изменения.

Житель Пермского края получил новый срок за побег из колонии в Кунгуре. Подробности сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «В июле 2022 года осужденного перевели из колонии строго режима в колонию-поселение, где его уведомили об уголовной ответственности за побег из мест лишения свободы. Однако спустя месяц он перелез через забор, ограждающий территорию пилорамы исправительного учреждения, и уехал на попутном транспорте в село Березовка Пермского края», — указано в релизе. В Березовке сбежавший пробыл до октября 2022 года, пока его не задержали сотрудники колонии. Действия мужчины суд расценил как побег. До побега мужчине оставалось отбыть срок меньше пяти месяцев. За бегство из мест лишения свободы мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Пермяк на суде признал свою вину. К назначенному наказанию частично присоединили неотбытую часть наказания. Окончательный срок составил 1 год 8 месяцев исправительной колонии строгого режима. Несмотря на признание своей вины, осужденный попытался отменить приговор и подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, указав, что якобы он не сбежал из колонии, а его вывезли насильно другие осужденные. Однако суд оставил приговор без изменения.