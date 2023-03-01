В Ханты-Мансийске задержали рейс в Екатеринбург на три часа. Скрин

02 марта 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

Самолет из-за задержки прилетит в Екатеринбург только 2 марта в 2:35 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рейс авиакомпании «Меридиан» из Ханты-Мансийска в Екатеринбург прибудет с задержкой в три часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс MMM-9672 авиакомпании «Меридиан» по маршруту Ханты-Мансийск — Екатеринбург прибудет 2 марта в 2:35, хотя изначально планировалось, что пассажиры прилетят в столицу Урала 1 марта в 23:20, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Меридиан». На момент публикации новости ответ не был получен. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

Рейс авиакомпании «Меридиан» из Ханты-Мансийска в Екатеринбург прибудет с задержкой в три часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс MMM-9672 авиакомпании «Меридиан» по маршруту Ханты-Мансийск — Екатеринбург прибудет 2 марта в 2:35, хотя изначально планировалось, что пассажиры прилетят в столицу Урала 1 марта в 23:20, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Меридиан». На момент публикации новости ответ не был получен.