01 марта 2023

В Ханты-Мансийске задержали рейс в Екатеринбург на три часа. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , кольцово, ночной аэропорт
Самолет из-за задержки прилетит в Екатеринбург только 2 марта в 2:35 Фото:

Рейс авиакомпании «Меридиан» из Ханты-Мансийска в Екатеринбург прибудет с задержкой в три часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс MMM-9672 авиакомпании «Меридиан» по маршруту Ханты-Мансийск — Екатеринбург прибудет 2 марта в 2:35, хотя изначально планировалось, что пассажиры прилетят в столицу Урала 1 марта в 23:20, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки на данный момент неизвестна.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Меридиан». На момент публикации новости ответ не был получен.

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Рейс авиакомпании «Меридиан» из Ханты-Мансийска в Екатеринбург прибудет с задержкой в три часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс MMM-9672 авиакомпании «Меридиан» по маршруту Ханты-Мансийск — Екатеринбург прибудет 2 марта в 2:35, хотя изначально планировалось, что пассажиры прилетят в столицу Урала 1 марта в 23:20, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Меридиан». На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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