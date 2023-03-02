Свердловчанин устал от «Тиндера» и создал свое приложение для знакомств

Студент УрФУ разработал телеграм-бот для знакомств

02 марта 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

В УрФУ появился бот для знакомств Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Студент Уральского федерального университета (УрФУ) разработал телеграм-бот для знакомств студентов. Данная разработка станет заменой американскому «Тиндеру». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учебного заведения. «Наш ответ „Тиндеру“ — телеграм-бот для знакомств студентов УрФУ. URFULoveBot поможет найти половинку для приятного времяпровождения или надежного друга, с которым будут делать лабы. Бот разработал студент Максим Тепайкин. Изначально бот был сделан в Московском политехническом университете. У них он пользуется популярностью. Наши ребята решили повторить успех московских студентов», — сказано в сообщении. Tinder появился 1 сентября 2012 года в Hatch Labs — бизнес-инкубаторе американской корпорации InterActiveCorp. Сразу после запуска приложение стало пользоваться огромным спросом. Tinder — это платформа для онлайн-знакомств, где можно знакомиться и находить новых друзей в более 190 странах.

Студент Уральского федерального университета (УрФУ) разработал телеграм-бот для знакомств студентов. Данная разработка станет заменой американскому «Тиндеру». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учебного заведения. «Наш ответ „Тиндеру“ — телеграм-бот для знакомств студентов УрФУ. URFULoveBot поможет найти половинку для приятного времяпровождения или надежного друга, с которым будут делать лабы. Бот разработал студент Максим Тепайкин. Изначально бот был сделан в Московском политехническом университете. У них он пользуется популярностью. Наши ребята решили повторить успех московских студентов», — сказано в сообщении. Tinder появился 1 сентября 2012 года в Hatch Labs — бизнес-инкубаторе американской корпорации InterActiveCorp. Сразу после запуска приложение стало пользоваться огромным спросом. Tinder — это платформа для онлайн-знакомств, где можно знакомиться и находить новых друзей в более 190 странах.