Свердловчанин устал от «Тиндера» и создал свое приложение для знакомств

Студент УрФУ разработал телеграм-бот для знакомств
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Мобильные приложения Tinder и TikTok. Екатеринбург, телефон, айфон, iphone, tinder, знакомства, тиндер
В УрФУ появился бот для знакомств Фото:

Студент Уральского федерального университета (УрФУ) разработал телеграм-бот для знакомств студентов. Данная разработка станет заменой американскому «Тиндеру». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учебного заведения.

«Наш ответ „Тиндеру“ — телеграм-бот для знакомств студентов УрФУ. URFULoveBot поможет найти половинку для приятного времяпровождения или надежного друга, с которым будут делать лабы. Бот разработал студент Максим Тепайкин. Изначально бот был сделан в Московском политехническом университете. У них он пользуется популярностью. Наши ребята решили повторить успех московских студентов», — сказано в сообщении.

Tinder появился 1 сентября 2012 года в Hatch Labs — бизнес-инкубаторе американской корпорации InterActiveCorp. Сразу после запуска приложение стало пользоваться огромным спросом. Tinder — это платформа для онлайн-знакомств, где можно знакомиться и находить новых друзей в более 190 странах.

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Студент Уральского федерального университета (УрФУ) разработал телеграм-бот для знакомств студентов. Данная разработка станет заменой американскому «Тиндеру». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учебного заведения. «Наш ответ „Тиндеру“ — телеграм-бот для знакомств студентов УрФУ. URFULoveBot поможет найти половинку для приятного времяпровождения или надежного друга, с которым будут делать лабы. Бот разработал студент Максим Тепайкин. Изначально бот был сделан в Московском политехническом университете. У них он пользуется популярностью. Наши ребята решили повторить успех московских студентов», — сказано в сообщении. Tinder появился 1 сентября 2012 года в Hatch Labs — бизнес-инкубаторе американской корпорации InterActiveCorp. Сразу после запуска приложение стало пользоваться огромным спросом. Tinder — это платформа для онлайн-знакомств, где можно знакомиться и находить новых друзей в более 190 странах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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