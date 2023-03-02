Челябинский губернатор встретился в Таджикистане со своим коллегой. Фото

02 марта 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Текслер посетил Таджикистан в составе делегации правительства РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 марта встретился со своим коллегой из Таджикистана, председателем промышленного региона — главой Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Текслер провел встречу с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой. Обсуждались вопросы межрегионального взаимодействия и итоги года после заключения соглашения о сотрудничестве», — сообщили в пресс-службе. Текслер заявил, что видны положительные результаты сотрудничества. Из Челябинска организованы прямые авиарейсы в Таджикистан, в том числе в Согдийскую область. Теперь стороны договорились о совместных бизнес-миссиях. В июне делегация Челябинской области отправится в Согдийскую область. В июле в Челябинске будут ждать гостей из Таджикистана. Ранее сообщалось, что 2 марта Текслер в составе делегации правительства РФ, возглавляемой премьером Михаилом Мишустиным, приехал в Таджикистан. Там он принял участие в конференции о межрегиональном сотрудничестве «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана». На встрече Алексей Текслер обсудил с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой итоги годового сотрудничества Фото: пресс-служба Алексея Текслера

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 марта встретился со своим коллегой из Таджикистана, председателем промышленного региона — главой Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Текслер провел встречу с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой. Обсуждались вопросы межрегионального взаимодействия и итоги года после заключения соглашения о сотрудничестве», — сообщили в пресс-службе. Текслер заявил, что видны положительные результаты сотрудничества. Из Челябинска организованы прямые авиарейсы в Таджикистан, в том числе в Согдийскую область. Теперь стороны договорились о совместных бизнес-миссиях. В июне делегация Челябинской области отправится в Согдийскую область. В июле в Челябинске будут ждать гостей из Таджикистана. Ранее сообщалось, что 2 марта Текслер в составе делегации правительства РФ, возглавляемой премьером Михаилом Мишустиным, приехал в Таджикистан. Там он принял участие в конференции о межрегиональном сотрудничестве «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана».