Челябинский губернатор встретился в Таджикистане со своим коллегой. Фото

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Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, текслер алексей
Текслер посетил Таджикистан в составе делегации правительства РФ Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 марта встретился со своим коллегой из Таджикистана, председателем промышленного региона — главой Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Текслер провел встречу с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой. Обсуждались вопросы межрегионального взаимодействия и итоги года после заключения соглашения о сотрудничестве», — сообщили в пресс-службе.

Текслер заявил, что видны положительные результаты сотрудничества. Из Челябинска организованы прямые авиарейсы в Таджикистан, в том числе в Согдийскую область. Теперь стороны договорились о совместных бизнес-миссиях. В июне делегация Челябинской области отправится в Согдийскую область. В июле в Челябинске будут ждать гостей из Таджикистана.

Ранее сообщалось, что 2 марта Текслер в составе делегации правительства РФ, возглавляемой премьером Михаилом Мишустиным, приехал в Таджикистан. Там он принял участие в конференции о межрегиональном сотрудничестве «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана».

На встрече Алексей Текслер обсудил с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой итоги годового сотрудничества
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 марта встретился со своим коллегой из Таджикистана, председателем промышленного региона — главой Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Текслер провел встречу с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой. Обсуждались вопросы межрегионального взаимодействия и итоги года после заключения соглашения о сотрудничестве», — сообщили в пресс-службе. Текслер заявил, что видны положительные результаты сотрудничества. Из Челябинска организованы прямые авиарейсы в Таджикистан, в том числе в Согдийскую область. Теперь стороны договорились о совместных бизнес-миссиях. В июне делегация Челябинской области отправится в Согдийскую область. В июле в Челябинске будут ждать гостей из Таджикистана. Ранее сообщалось, что 2 марта Текслер в составе делегации правительства РФ, возглавляемой премьером Михаилом Мишустиным, приехал в Таджикистан. Там он принял участие в конференции о межрегиональном сотрудничестве «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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