Ограничения на трассе М-5 в Челябинской области продлили до двух часов ночи

02 марта 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

На трассу вывели больше снегоуборочной техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области в ночь с 2 марта на 3 марта на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до поворота на Златоуст продлили ограничение движения до 2:00. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал». «Временное ограничение движения на участке автодороги М-5 „Урал“ от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Златоуст продлено до 2:00 часов 3 марта. На трассе сохраняются неблагоприятные погодные условия», — сообщили в управлении. Ограничения действуют для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта. 2 марта из-за метелей и снегопадов ввели ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль. Дорожники перешли на усиленный режим работы и вывели на трассу больше спецтехники для уборки снега.

В Челябинской области в ночь с 2 марта на 3 марта на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до поворота на Златоуст продлили ограничение движения до 2:00. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал». «Временное ограничение движения на участке автодороги М-5 „Урал“ от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Златоуст продлено до 2:00 часов 3 марта. На трассе сохраняются неблагоприятные погодные условия», — сообщили в управлении. Ограничения действуют для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта. 2 марта из-за метелей и снегопадов ввели ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль. Дорожники перешли на усиленный режим работы и вывели на трассу больше спецтехники для уборки снега.