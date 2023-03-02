Ограничения на трассе М-5 в Челябинской области продлили до двух часов ночи

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , снег, грейдер, трасса, дорога, уборка снега
На трассу вывели больше снегоуборочной техники Фото:

В Челябинской области в ночь с 2 марта на 3 марта на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до поворота на Златоуст продлили ограничение движения до 2:00. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».

«Временное ограничение движения на участке автодороги М-5 „Урал“ от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Златоуст продлено до 2:00 часов 3 марта. На трассе сохраняются неблагоприятные погодные условия», — сообщили в управлении.

Ограничения действуют для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта. 2 марта из-за метелей и снегопадов ввели ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль. Дорожники перешли на усиленный режим работы и вывели на трассу больше спецтехники для уборки снега.

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В Челябинской области в ночь с 2 марта на 3 марта на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до поворота на Златоуст продлили ограничение движения до 2:00. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал». «Временное ограничение движения на участке автодороги М-5 „Урал“ от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Златоуст продлено до 2:00 часов 3 марта. На трассе сохраняются неблагоприятные погодные условия», — сообщили в управлении. Ограничения действуют для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта. 2 марта из-за метелей и снегопадов ввели ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль. Дорожники перешли на усиленный режим работы и вывели на трассу больше спецтехники для уборки снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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