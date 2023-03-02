Челябинские дорожники переходят на усиленный режим работы из-за снегопадов

На трассу привлекут больше снегоуборочной техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 2 марта на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до 1758 километра (в районе Миасса) дорожники усилили смены снегоуборочной техники. Меры приняты из-за неблагоприятных погодных условий, установившихся до 6 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».

«До 6 марта из-за сильного ветра, метели, обильного снегопада и ограничения видимости на участке с 1549 км (граница с Республикой Башкортостан) до 1758 километра (в районе Миасса) трассы М-5 „Урал“ подрядные организации усилят дежурные смены дорожной техникой, создадут группы оперативного реагирования. Кроме того, им нельзя допускать скользкость на закрепленных участках дорог», — сообщили в управлении.

По указаниям ведомства, подрядчики будут активно очищать от снега стоянки и выезды с них, перебросят со смежных участков и привлекут дополнительную снегоуборочную технику. Водителей просят по возможности не выезжать на трассу и быть особенно внимательными на дороге. Также следует с пониманием относиться к процессу снегоуборки и не создавать помех технике.

2 марта на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до сворота на Чебаркуль ограничено движение до 20:00 часов из-за снегопада и метели. Трафик перекрыли для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта.