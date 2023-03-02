Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» о подвиге командира «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова выйдет в прокат 16 марта. В преддверии премьеры летчик-герой показал кадры со съемочной площадки, где он консультировал кинокоманду. Фотографиями пилот поделился в своих социальных сетях.
«Несколько кадров со съемок фильма „На солнце, вдоль рядов кукурузы“», — коротко указал Юсупов в подписи к фотографиям. Судя по кадрам, пилот и сам снялся в нескольких эпизодах фильма, а также консультировал актера Егора Бероева, который играет пилота.
Ранее режиссер фильма «Непрощенный» и «Землетрясение» Сарик Андреасян заявил, что снимает фильм о подвиге Дамира Юсупова, который в августе 2019 года совершил аварийную посадку в кукурузном поле и спас 226 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет А-321 «Уральских авиалиний» вынужденно приземлился спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский — в двигатель лайнера попали чайки, и он загорелся. Кинокартина об уральском летчике выйдет в прокат 16 марта.
Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» о подвиге командира «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова выйдет в прокат 16 марта. В преддверии премьеры летчик-герой показал кадры со съемочной площадки, где он консультировал кинокоманду. Фотографиями пилот поделился в своих социальных сетях. «Несколько кадров со съемок фильма „На солнце, вдоль рядов кукурузы“», — коротко указал Юсупов в подписи к фотографиям. Судя по кадрам, пилот и сам снялся в нескольких эпизодах фильма, а также консультировал актера Егора Бероева, который играет пилота. Ранее режиссер фильма «Непрощенный» и «Землетрясение» Сарик Андреасян заявил, что снимает фильм о подвиге Дамира Юсупова, который в августе 2019 года совершил аварийную посадку в кукурузном поле и спас 226 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет А-321 «Уральских авиалиний» вынужденно приземлился спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский — в двигатель лайнера попали чайки, и он загорелся. Кинокартина об уральском летчике выйдет в прокат 16 марта.