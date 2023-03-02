Пермяку доставили бутыль с водой, внутри которой была дохлая мышь. Видео необычной находки мужчина опубликовал в сообществе «ЧП Пермь/Новости» в соцсети «ВКонтакте».
«Я постоянный клиент компании „Ново-Лядовская вода“. В последний раз нам привезли воду, а в одной из бутылей запечатана мышь», — возмутился автор в подписи видео.
Пермяк также отметил, что написал обращение в компанию, где ему спустя несколько дней ответили, что это провокация и не их вода. Агентство направило в компанию запрос, на момент публикации ответ не поступил.
Пользователи соцсети сравнили мышь в бутыли с водой с популярной настойкой «кротовухой», при приготовлении которой используется дохлый крот. «Мышевуха», — иронизирует Святослав Костров.
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