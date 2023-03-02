Пермяк случайно нашел альтернативу легендарной «кротовухе». Видео

03 марта 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Неожиданная находка ждала пермяка в бутыли с водой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермяку доставили бутыль с водой, внутри которой была дохлая мышь. Видео необычной находки мужчина опубликовал в сообществе «ЧП Пермь/Новости» в соцсети «ВКонтакте». «Я постоянный клиент компании „Ново-Лядовская вода“. В последний раз нам привезли воду, а в одной из бутылей запечатана мышь», — возмутился автор в подписи видео. Пермяк также отметил, что написал обращение в компанию, где ему спустя несколько дней ответили, что это провокация и не их вода. Агентство направило в компанию запрос, на момент публикации ответ не поступил. Пользователи соцсети сравнили мышь в бутыли с водой с популярной настойкой «кротовухой», при приготовлении которой используется дохлый крот. «Мышевуха», — иронизирует Святослав Костров.

Пермяку доставили бутыль с водой, внутри которой была дохлая мышь. Видео необычной находки мужчина опубликовал в сообществе «ЧП Пермь/Новости» в соцсети «ВКонтакте». «Я постоянный клиент компании „Ново-Лядовская вода“. В последний раз нам привезли воду, а в одной из бутылей запечатана мышь», — возмутился автор в подписи видео. Пермяк также отметил, что написал обращение в компанию, где ему спустя несколько дней ответили, что это провокация и не их вода. Агентство направило в компанию запрос, на момент публикации ответ не поступил. Пользователи соцсети сравнили мышь в бутыли с водой с популярной настойкой «кротовухой», при приготовлении которой используется дохлый крот. «Мышевуха», — иронизирует Святослав Костров.