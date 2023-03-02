02 марта 2023

Пермяк случайно нашел альтернативу легендарной «кротовухе». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан
Неожиданная находка ждала пермяка в бутыли с водой Фото:

Пермяку доставили бутыль с водой, внутри которой была дохлая мышь. Видео необычной находки мужчина опубликовал в сообществе «ЧП Пермь/Новости» в соцсети «ВКонтакте».

«Я постоянный клиент компании „Ново-Лядовская вода“. В последний раз нам привезли воду, а в одной из бутылей запечатана мышь», — возмутился автор в подписи видео.

Пермяк также отметил, что написал обращение в компанию, где ему спустя несколько дней ответили, что это провокация и не их вода. Агентство направило в компанию запрос, на момент публикации ответ не поступил.

Пользователи соцсети сравнили мышь в бутыли с водой с популярной настойкой «кротовухой», при приготовлении которой используется дохлый крот. «Мышевуха», — иронизирует Святослав Костров.

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Пермяку доставили бутыль с водой, внутри которой была дохлая мышь. Видео необычной находки мужчина опубликовал в сообществе «ЧП Пермь/Новости» в соцсети «ВКонтакте». «Я постоянный клиент компании „Ново-Лядовская вода“. В последний раз нам привезли воду, а в одной из бутылей запечатана мышь», — возмутился автор в подписи видео. Пермяк также отметил, что написал обращение в компанию, где ему спустя несколько дней ответили, что это провокация и не их вода. Агентство направило в компанию запрос, на момент публикации ответ не поступил. Пользователи соцсети сравнили мышь в бутыли с водой с популярной настойкой «кротовухой», при приготовлении которой используется дохлый крот. «Мышевуха», — иронизирует Святослав Костров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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