Свердловские экс-силовики и коммерсанты готовят бойцам на фронте баню. Фото, видео

06 марта 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Солдаты сами попросили земляков помочь с автобаней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывшие силовики и коммерсанты Екатеринбурга готовят для бойцов на СВО передвижную баню на колесах. Об этом земляков попросили сами солдаты. Автобаню планируют доставить прямо на передовую, рассказал URA.RU один из активистов инициативной группы Илья Трофименко. «Учитывая нахождение на фронте наших товарищей и земляков, бывшие силовики и коммерсанты Екатеринбурга объединились, чтобы помочь бойцам. Спросили, что им нужно, ребята ответили — нужна баня на колесах. Сейчас ищем автомобиль высокой проходимости. В кузове установим печку и прочее оборудование, чтобы парни могли помыться, погреться и даже попариться», — рассказал Трофименко. Когда баня на колесах будет готова, активисты намерены сами доставить ее на фронт. Причем не в тыл, а в части, которые дислоцируются ближе к передовой. Активисты отметили, что будут рады любой посильной помощи, в том числе материальной, чтобы бойцы на передовой получили баню в кратчайшие сроки. Ранее прихожане свердловского храма Георгия Победоносца совместно с десантниками передали в зону СВО гуманитарный груз. Кроме вещей, уральцы отправили на фронт автомобиль УАЗ. Примерно так будет выглядеть баня на колесах Фото: читатели URA.RU

Бывшие силовики и коммерсанты Екатеринбурга готовят для бойцов на СВО передвижную баню на колесах. Об этом земляков попросили сами солдаты. Автобаню планируют доставить прямо на передовую, рассказал URA.RU один из активистов инициативной группы Илья Трофименко. «Учитывая нахождение на фронте наших товарищей и земляков, бывшие силовики и коммерсанты Екатеринбурга объединились, чтобы помочь бойцам. Спросили, что им нужно, ребята ответили — нужна баня на колесах. Сейчас ищем автомобиль высокой проходимости. В кузове установим печку и прочее оборудование, чтобы парни могли помыться, погреться и даже попариться», — рассказал Трофименко. Когда баня на колесах будет готова, активисты намерены сами доставить ее на фронт. Причем не в тыл, а в части, которые дислоцируются ближе к передовой. Активисты отметили, что будут рады любой посильной помощи, в том числе материальной, чтобы бойцы на передовой получили баню в кратчайшие сроки. Ранее прихожане свердловского храма Георгия Победоносца совместно с десантниками передали в зону СВО гуманитарный груз. Кроме вещей, уральцы отправили на фронт автомобиль УАЗ.