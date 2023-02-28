Храма Георгия Победоносца Сысертского района и Союз десантников отправили УАЗ с грузом для бойцов СВО

Помимо необходимого бойцам груза, был отправлен автомобиль УАЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Прихожане храма Георгия Победоносца Сысертского района Свердловской области и свердловский Союз десантников отправили гуманитарный груз и автомобиль бойцам в зону спецоперации. Об этом организаторы сообщили в социальной сети.

«Состоялась отправка груза, собранного приходом храма, союзом десантников при поддержке военного комиссариата Чкаловского района Екатеринбурга. Кроме основного груза со всем необходимым, наши военнослужащие получат автомобиль УАЗ, который точно пригодится на передовой», — рассказали на странице «Благотворительная организация при храме Георгия Победоносца» соцсети «Вконтакте».

Ранее URA.RU рассказывало о мероприятии в поддержку бойцов на фронте, которое провели прихожане храма Серафима Саровского и детская школа искусств в Бисерти (Свердловская область). Также служитель храма Покрова Божьей Матери в Заречном (Свердловская область) отправился на своей машине с гуманитарной помощью для военнослужащих в зону спецоперации на Украине.