Пермяк отсудил сотни тысяч рублей за незаконное заключение в СИЗО

07 марта 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

В СИЗО мужчина заработал серьезные заболевания Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителя Перми осудили за торговлю наркотиками, но в апелляции приговор сменили на оправдательный. До решения краевого суда мужчина находился под стражей, где получил серьезные заболевания. В итоге через суд он добился компенсации за незаконное уголовное преследование. «В период нахождения под стражей его состояние здоровья ухудшилось, помимо наличия хронических заболеваний ввиду отсутствия надлежащего лечения ему был поставлен диагноз энцефалопатия смешанного генеза, дистально-сенсомоторная полинейропатия верхних и нижних конечностей, умеренная сенситивная атаксия. Суд посчитал возможным определить размер компенсации морального вреда в сумме 400 000 рублей», — сообщается на сайте Индустриального районного суда Перми. Пока деньги истец не получил. И он сам, и ответчик, не согласились с решением суда, подали апелляционные жалобы.

Жителя Перми осудили за торговлю наркотиками, но в апелляции приговор сменили на оправдательный. До решения краевого суда мужчина находился под стражей, где получил серьезные заболевания. В итоге через суд он добился компенсации за незаконное уголовное преследование. «В период нахождения под стражей его состояние здоровья ухудшилось, помимо наличия хронических заболеваний ввиду отсутствия надлежащего лечения ему был поставлен диагноз энцефалопатия смешанного генеза, дистально-сенсомоторная полинейропатия верхних и нижних конечностей, умеренная сенситивная атаксия. Суд посчитал возможным определить размер компенсации морального вреда в сумме 400 000 рублей», — сообщается на сайте Индустриального районного суда Перми. Пока деньги истец не получил. И он сам, и ответчик, не согласились с решением суда, подали апелляционные жалобы.