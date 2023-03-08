В Перми продается игрушка «Дядя Кот» в стиле стимпанк за 9,5 тысяч рублей. Фото

09 марта 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Стиль стимпанк в одежде базируется на вещах, стилизованных под предметы одежды викторианской эпохи (XIX век) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В пермском магазине-барахолке «Твоя полка» продается игрушечный кот в стиле стимпанк за 9,5 тысяч рублей. «Дядя Кот» стоит на задних лапах в кожаном костюме, цилиндре и цепях и хмурит брови. «Мягкая игрушка „Дядя Кот“. Материал: проволока, синтепон, мех искусственный, полимерная глина, кожа, фурнитура», — указано в описании товара. Такие игрушки используются для декора интерьера. Некоторые увлечены коллекционированием авторских кукол. Среди них попадаются иногда даже очень старые экземпляры. К примеру, ранее URA.RU рассказывало, что пермячка продает антикварную куклу из Германии, созданную в конце XIX века. За товар продавец просит 120 тысяч рублей. У кота двигаются передние лапы — его можно поставить так, как захочется «Твоя Полка Пермь | магазин-барахолка» / vk.com Кот выглядит зловеще «Твоя Полка Пермь | магазин-барахолка» / vk.com

В пермском магазине-барахолке «Твоя полка» продается игрушечный кот в стиле стимпанк за 9,5 тысяч рублей. «Дядя Кот» стоит на задних лапах в кожаном костюме, цилиндре и цепях и хмурит брови. «Мягкая игрушка „Дядя Кот“. Материал: проволока, синтепон, мех искусственный, полимерная глина, кожа, фурнитура», — указано в описании товара. Такие игрушки используются для декора интерьера. Некоторые увлечены коллекционированием авторских кукол. Среди них попадаются иногда даже очень старые экземпляры. К примеру, ранее URA.RU рассказывало, что пермячка продает антикварную куклу из Германии, созданную в конце XIX века. За товар продавец просит 120 тысяч рублей.