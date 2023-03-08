08 марта 2023

В Перми продается игрушка «Дядя Кот» в стиле стимпанк за 9,5 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дима и Наташа. Молодожены в стиле стимпанк. Екатеринбург, шляпа, очки, стимпанк
Стиль стимпанк в одежде базируется на вещах, стилизованных под предметы одежды викторианской эпохи (XIX век) Фото:

В пермском магазине-барахолке «Твоя полка» продается игрушечный кот в стиле стимпанк за 9,5 тысяч рублей. «Дядя Кот» стоит на задних лапах в кожаном костюме, цилиндре и цепях и хмурит брови.

«Мягкая игрушка „Дядя Кот“. Материал: проволока, синтепон, мех искусственный, полимерная глина, кожа, фурнитура», — указано в описании товара.

Такие игрушки используются для декора интерьера. Некоторые увлечены коллекционированием авторских кукол. Среди них попадаются иногда даже очень старые экземпляры. К примеру, ранее URA.RU рассказывало, что пермячка продает антикварную куклу из Германии, созданную в конце XIX века. За товар продавец просит 120 тысяч рублей.

У кота двигаются передние лапы — его можно поставить так, как захочется
Кот выглядит зловеще

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В пермском магазине-барахолке «Твоя полка» продается игрушечный кот в стиле стимпанк за 9,5 тысяч рублей. «Дядя Кот» стоит на задних лапах в кожаном костюме, цилиндре и цепях и хмурит брови. «Мягкая игрушка „Дядя Кот“. Материал: проволока, синтепон, мех искусственный, полимерная глина, кожа, фурнитура», — указано в описании товара. Такие игрушки используются для декора интерьера. Некоторые увлечены коллекционированием авторских кукол. Среди них попадаются иногда даже очень старые экземпляры. К примеру, ранее URA.RU рассказывало, что пермячка продает антикварную куклу из Германии, созданную в конце XIX века. За товар продавец просит 120 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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