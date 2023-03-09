В Тюмени на 11 лет посадят мужчину, который организовал наркобизнес в УрФО

В Тюмени суд признал виновным Алексея Кондрабаева в организации производства и сбыта наркотических средств в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, мужчину лишат свободы на 11 лет.
«С ноября 2021 года по февраль 2022 года Кондрабаев занимался незаконным производством и доставкой в тайники наркотических средств на территории Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. В марте 2022 года Кондрабаев был задержан сотрудниками полиции на автодороге в Тюменском районе с партией наркотиков весом более 7 килограммов, с которой он направлялся в Новосибирскую область на легковом автомобиле», — указывают детали дела в пресс-службе ведомства.
Тюменский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима. В ведомстве при этом отметили, что обвиняемый явился с повинной и способствовал раскрытию его преступлений. В качестве смягчающих факторов выступило и то, что у него есть малолетние дети на иждивении. Однако выяснилось, что Кондрабаев рецидивист и имеет непогашенную судимость за незаконный оборот наркотиков.
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