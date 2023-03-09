На благотворительном концерте Алексей Текслер отметил подвиг воинов и медиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 марта посетил благотворительный концерт «Герои нашего времени» для медиков и военнослужащих. Как передает корреспондент URA.RU, на мероприятии во дворце спорта «Юность» выступили звезды российской сцены.

«Сегодня наши герои — это наши воины. Наши ребята защищают страну, которая должна развиваться как независимая. Мы говорим о наших воинах: кадровых военных, мобилизованных, добровольцах, работниках силовых структур, наших медиках. Всех тех, кто помогает строить мир на новых территориях. Мы гордимся вами», — отметил Текслер во вступительном слове.

Перед зрителями выступили Анита Цой, Евгений Кунгуров, группа «Город 312», танцевальная пара из Азербайджана Эльдар Джафаров и Анна Сажина. Организатором концерта является благотворительный фонд «Золотые ворота Сибири».

«Первоначально мы думали, как можем отблагодарить врачей, которые ежедневно находились на передовой борьбы с коронавирусом. И тогда решили дарить им добрые эмоции. Первый концерт прошел в Тюмени», — рассказал исполнительный директор фонда «Золотые ворота Сибири» Александр Семенюта.

Партнером проекта выступила Челябинская филармония, а прошло мероприятие при поддержке партии «Единая Россия». Аналогичные 11 концертов ранее прошли в ряде российских городов: Москве, Нальчике, Волгограде, Сочи и других.

Перед собравшимися выступил Евгений Кунгуров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На концерт пришло свыше 3,5 тысячи зрителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU