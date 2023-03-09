09 марта 2023

Челябинский губернатор посетил благотворительный концерт. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный концерт в поддержку медиков и военнослужащих «Герои нашего времени». Челябинск, текслер алексей
На благотворительном концерте Алексей Текслер отметил подвиг воинов и медиков Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 марта посетил благотворительный концерт «Герои нашего времени» для медиков и военнослужащих. Как передает корреспондент URA.RU, на мероприятии во дворце спорта «Юность» выступили звезды российской сцены.

«Сегодня наши герои — это наши воины. Наши ребята защищают страну, которая должна развиваться как независимая. Мы говорим о наших воинах: кадровых военных, мобилизованных, добровольцах, работниках силовых структур, наших медиках. Всех тех, кто помогает строить мир на новых территориях. Мы гордимся вами», — отметил Текслер во вступительном слове.

Перед зрителями выступили Анита Цой, Евгений Кунгуров, группа «Город 312», танцевальная пара из Азербайджана Эльдар Джафаров и Анна Сажина. Организатором концерта является благотворительный фонд «Золотые ворота Сибири».

«Первоначально мы думали, как можем отблагодарить врачей, которые ежедневно находились на передовой борьбы с коронавирусом. И тогда решили дарить им добрые эмоции. Первый концерт прошел в Тюмени», — рассказал исполнительный директор фонда «Золотые ворота Сибири» Александр Семенюта.

Партнером проекта выступила Челябинская филармония, а прошло мероприятие при поддержке партии «Единая Россия». Аналогичные 11 концертов ранее прошли в ряде российских городов: Москве, Нальчике, Волгограде, Сочи и других.

Благотворительный концерт в поддержку медиков и военнослужащих «Герои нашего времени». Челябинск
Перед собравшимися выступил Евгений Кунгуров
Фото:
Благотворительный концерт в поддержку медиков и военнослужащих «Герои нашего времени». Челябинск
На концерт пришло свыше 3,5 тысячи зрителей
Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 марта посетил благотворительный концерт «Герои нашего времени» для медиков и военнослужащих. Как передает корреспондент URA.RU, на мероприятии во дворце спорта «Юность» выступили звезды российской сцены. «Сегодня наши герои — это наши воины. Наши ребята защищают страну, которая должна развиваться как независимая. Мы говорим о наших воинах: кадровых военных, мобилизованных, добровольцах, работниках силовых структур, наших медиках. Всех тех, кто помогает строить мир на новых территориях. Мы гордимся вами», — отметил Текслер во вступительном слове. Перед зрителями выступили Анита Цой, Евгений Кунгуров, группа «Город 312», танцевальная пара из Азербайджана Эльдар Джафаров и Анна Сажина. Организатором концерта является благотворительный фонд «Золотые ворота Сибири». «Первоначально мы думали, как можем отблагодарить врачей, которые ежедневно находились на передовой борьбы с коронавирусом. И тогда решили дарить им добрые эмоции. Первый концерт прошел в Тюмени», — рассказал исполнительный директор фонда «Золотые ворота Сибири» Александр Семенюта. Партнером проекта выступила Челябинская филармония, а прошло мероприятие при поддержке партии «Единая Россия». Аналогичные 11 концертов ранее прошли в ряде российских городов: Москве, Нальчике, Волгограде, Сочи и других.
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