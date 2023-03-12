В аэропорту Сургута задержали вылет в Махачкалу
В аэропорту Сургута (ХМАО) на три часа задерживается вылет самолета авиакомпании «Победа» до Махачкалы. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова.
«Рейс ДР502 авиакомпании „Победа“ до Махачкалы, вылет по расписанию 5:05 задержан. Ожидается в 8:05 13 марта», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Сургут.
Также стало известно о задержке рейса ДР501 «Махачкала — Сургут». Прибытие самолета авиакомпании «Победа» ожидается в 7 часов 30 минут.
О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.