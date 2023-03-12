12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

В ХМАО на три часа задерживается вылет в Махачкалу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Сургута задержали вылет в Махачкалу Фото:

В аэропорту Сургута (ХМАО) на три часа задерживается вылет самолета авиакомпании «Победа» до Махачкалы. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова.

«Рейс ДР502 авиакомпании „Победа“ до Махачкалы, вылет по расписанию 5:05 задержан. Ожидается в 8:05 13 марта», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Сургут.

Также стало известно о задержке рейса ДР501 «Махачкала — Сургут». Прибытие самолета авиакомпании «Победа» ожидается в 7 часов 30 минут.

Фото:

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В аэропорту Сургута (ХМАО) на три часа задерживается вылет самолета авиакомпании «Победа» до Махачкалы. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Рейс ДР502 авиакомпании „Победа“ до Махачкалы, вылет по расписанию 5:05 задержан. Ожидается в 8:05 13 марта», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Сургут. Также стало известно о задержке рейса ДР501 «Махачкала — Сургут». Прибытие самолета авиакомпании «Победа» ожидается в 7 часов 30 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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