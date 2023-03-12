В ХМАО на три часа задерживается вылет в Махачкалу. Скрин

13 марта 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

В аэропорту Сургута задержали вылет в Махачкалу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Сургута (ХМАО) на три часа задерживается вылет самолета авиакомпании «Победа» до Махачкалы. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Рейс ДР502 авиакомпании „Победа“ до Махачкалы, вылет по расписанию 5:05 задержан. Ожидается в 8:05 13 марта», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Сургут. Также стало известно о задержке рейса ДР501 «Махачкала — Сургут». Прибытие самолета авиакомпании «Победа» ожидается в 7 часов 30 минут. Фото: скрин с онлайн-табло аэропорта имени Салманова (Сургут)

В аэропорту Сургута (ХМАО) на три часа задерживается вылет самолета авиакомпании «Победа» до Махачкалы. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Рейс ДР502 авиакомпании „Победа“ до Махачкалы, вылет по расписанию 5:05 задержан. Ожидается в 8:05 13 марта», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Сургут. Также стало известно о задержке рейса ДР501 «Махачкала — Сургут». Прибытие самолета авиакомпании «Победа» ожидается в 7 часов 30 минут.