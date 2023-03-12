12 марта 2023
11 марта 2023

Свердловчанин ударил ножом спящую подругу из-за спора о воспитании детей

Свердловчанин, который пытался зарезать бывшую жену на глазах у детей, предстанет перед судом
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанин ударил женщину ножом, пока она спала Фото:

В Свердловской области начнется суд над жителем Первоуральска, который, поссорившись с бывшей женой, попытался зарезать ее из-за спора о том, как нужно воспитывать детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Потерпевшая ушла укладывать спать младшего ребенка и задремала. Неожиданно для потерпевшей в комнату вошел обвиняемый и нанес ножом удар в область головы женщины», — говорится в сообщении прокуратуры.

Там подчеркнули, что конфликт между бывшими супругами произошел из-за вопросов, касающихся воспитания детей. В надзорном ведомстве не уточнили, какие именно высказывания вызвали конфликт, однако перед ссорой мужчина был пьян, что, вероятно, усугубило ситуацию.

После того как свердловчанин, подкравшись к бывшей супруге, ударил ее ножом, крики услышал их сын. Он подбежал к нападавшему отцу и схватил его ноги, благодаря чему свердловчанка смогла убежать. Медики спасли ей жизнь.

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В Свердловской области начнется суд над жителем Первоуральска, который, поссорившись с бывшей женой, попытался зарезать ее из-за спора о том, как нужно воспитывать детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Потерпевшая ушла укладывать спать младшего ребенка и задремала. Неожиданно для потерпевшей в комнату вошел обвиняемый и нанес ножом удар в область головы женщины», — говорится в сообщении прокуратуры. Там подчеркнули, что конфликт между бывшими супругами произошел из-за вопросов, касающихся воспитания детей. В надзорном ведомстве не уточнили, какие именно высказывания вызвали конфликт, однако перед ссорой мужчина был пьян, что, вероятно, усугубило ситуацию. После того как свердловчанин, подкравшись к бывшей супруге, ударил ее ножом, крики услышал их сын. Он подбежал к нападавшему отцу и схватил его ноги, благодаря чему свердловчанка смогла убежать. Медики спасли ей жизнь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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