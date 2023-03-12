Свердловчанин ударил ножом спящую подругу из-за спора о воспитании детей

В Свердловской области начнется суд над жителем Первоуральска, который, поссорившись с бывшей женой, попытался зарезать ее из-за спора о том, как нужно воспитывать детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Потерпевшая ушла укладывать спать младшего ребенка и задремала. Неожиданно для потерпевшей в комнату вошел обвиняемый и нанес ножом удар в область головы женщины», — говорится в сообщении прокуратуры.
Там подчеркнули, что конфликт между бывшими супругами произошел из-за вопросов, касающихся воспитания детей. В надзорном ведомстве не уточнили, какие именно высказывания вызвали конфликт, однако перед ссорой мужчина был пьян, что, вероятно, усугубило ситуацию.
После того как свердловчанин, подкравшись к бывшей супруге, ударил ее ножом, крики услышал их сын. Он подбежал к нападавшему отцу и схватил его ноги, благодаря чему свердловчанка смогла убежать. Медики спасли ей жизнь.
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