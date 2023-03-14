Дилеры рассказали, какие новые автомобили появятся в РФ в 2023 году

В рамках параллельного импорта на российском рынке появится ряд автомобилей, которые раньше не продавались в стране. Об этом рассказали представители автомобильного рынка.
«Благодаря параллельному импорту сегодня существует возможность привозить принципиально новые для российского рынка модели, которые ранее никогда не были представлены в продаже. Так, например, в ближайшее время мы планируем поставки таких моделей, как Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z», — рассказал директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх журналисту РИА Новости. Директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова анонсировала появление на рынке автомобилей известных марок, которые раньше не завозились в Россию массово, такие как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11.
Ранее о появлении новых автомобилей в России рассказали в Минопромторге РФ. Перечень машин для включения их в список параллельного импорта направили в Минюст, передает RT. В рамках параллельного импорта в Россию будут поставлять марки Renault, Ford, Kia, Genesis и Dacia.
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