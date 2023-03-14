Дилеры рассказали, какие новые автомобили появятся в РФ в 2023 году

В Россию завезут принципиально новые для рынка автомобили
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, лексус, автосалон, колесо автомобиля, автомобиль, авто, lexus, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Дилеры анонсировали появление новых автомобилей на российском рынке Фото:

В рамках параллельного импорта на российском рынке появится ряд автомобилей, которые раньше не продавались в стране. Об этом рассказали представители автомобильного рынка.

«Благодаря параллельному импорту сегодня существует возможность привозить принципиально новые для российского рынка модели, которые ранее никогда не были представлены в продаже. Так, например, в ближайшее время мы планируем поставки таких моделей, как Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z», — рассказал директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх журналисту РИА Новости. Директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова анонсировала появление на рынке автомобилей известных марок, которые раньше не завозились в Россию массово, такие как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11.

Ранее о появлении новых автомобилей в России рассказали в Минопромторге РФ. Перечень машин для включения их в список параллельного импорта направили в Минюст, передает RT. В рамках параллельного импорта в Россию будут поставлять марки Renault, Ford, Kia, Genesis и Dacia.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

В рамках параллельного импорта на российском рынке появится ряд автомобилей, которые раньше не продавались в стране. Об этом рассказали представители автомобильного рынка. «Благодаря параллельному импорту сегодня существует возможность привозить принципиально новые для российского рынка модели, которые ранее никогда не были представлены в продаже. Так, например, в ближайшее время мы планируем поставки таких моделей, как Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z», — рассказал директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх журналисту РИА Новости. Директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова анонсировала появление на рынке автомобилей известных марок, которые раньше не завозились в Россию массово, такие как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11. Ранее о появлении новых автомобилей в России рассказали в Минопромторге РФ. Перечень машин для включения их в список параллельного импорта направили в Минюст, передает RT. В рамках параллельного импорта в Россию будут поставлять марки Renault, Ford, Kia, Genesis и Dacia.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...