13 марта 2023

В Екатеринбурге из одного килограмма сырья сделали в 20 раз больше масла

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
В ветеринарных документах на продукт была обнаружена подозрительная ошибка Фото:

Индивидуальный предприниматель в Екатеринбурге из одного килограмма сырья произвел в 20 раз больше сливочного масла. Оно предназначалось для кондитерской города. Нарушение при оформлении ветеринарных сопроводительных документов было замечено во время мониторинга Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Меркурий», сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

«Внесены недостоверные сведения в производственные ветеринарные сопроводительные документы ИП Павловой. Так, из одного кг сырья произвели в 20 раз больше сливочного масла с массовой долей жира 82,5%», — говорится в сообщении ведомства.

Продукт предназначался для одной из кондитерских города. Сотрудники Россельхознадзора предупредили кулинаров об подозрительном масле. «Поскольку данная продукция выпущена с нарушениями при оформлении ветеринарных сопроводительных документов и невозможно установить ее качество и безопасность, в адрес предпринимателя было оформлено предостережение», — добавили в управлении.

Ранее в Екатеринбург одно из мясоперерабатывающих предприятий изготовило опасный домашний фарш. В нем был найден патоген, который приводит к поражению репродуктивных органов и центральной нервной системы человека.

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Индивидуальный предприниматель в Екатеринбурге из одного килограмма сырья произвел в 20 раз больше сливочного масла. Оно предназначалось для кондитерской города. Нарушение при оформлении ветеринарных сопроводительных документов было замечено во время мониторинга Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Меркурий», сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора по Свердловской области. «Внесены недостоверные сведения в производственные ветеринарные сопроводительные документы ИП Павловой. Так, из одного кг сырья произвели в 20 раз больше сливочного масла с массовой долей жира 82,5%», — говорится в сообщении ведомства. Продукт предназначался для одной из кондитерских города. Сотрудники Россельхознадзора предупредили кулинаров об подозрительном масле. «Поскольку данная продукция выпущена с нарушениями при оформлении ветеринарных сопроводительных документов и невозможно установить ее качество и безопасность, в адрес предпринимателя было оформлено предостережение», — добавили в управлении. Ранее в Екатеринбург одно из мясоперерабатывающих предприятий изготовило опасный домашний фарш. В нем был найден патоген, который приводит к поражению репродуктивных органов и центральной нервной системы человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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