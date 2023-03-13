В Екатеринбурге из одного килограмма сырья сделали в 20 раз больше масла

Индивидуальный предприниматель в Екатеринбурге из одного килограмма сырья произвел в 20 раз больше сливочного масла. Оно предназначалось для кондитерской города. Нарушение при оформлении ветеринарных сопроводительных документов было замечено во время мониторинга Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Меркурий», сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора по Свердловской области.
«Внесены недостоверные сведения в производственные ветеринарные сопроводительные документы ИП Павловой. Так, из одного кг сырья произвели в 20 раз больше сливочного масла с массовой долей жира 82,5%», — говорится в сообщении ведомства.
Продукт предназначался для одной из кондитерских города. Сотрудники Россельхознадзора предупредили кулинаров об подозрительном масле. «Поскольку данная продукция выпущена с нарушениями при оформлении ветеринарных сопроводительных документов и невозможно установить ее качество и безопасность, в адрес предпринимателя было оформлено предостережение», — добавили в управлении.
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