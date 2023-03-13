13 марта 2023

Челябинский губернатор пристроил студентов на завод. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод арматуры. Челябинск
Алексей Текслер (слева) обсудил с Михаилом Кофлером (справа) создание новых рабочих мест на предприятии Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 марта посетил «Уральский завод специального арматуростроения» (УЗСА). По словам главы региона, он обсудил с директором предприятия Михаилом Кофлером ряд вопросов, в том числе о привлечении на производство студентов техникумов и вузов.

«Предприятие даст высокопроизводительные рабочие места и, соответственно, дополнительные налоги в будущем. Проговорили тему взаимодействия с нашими вузами и техникумами», — сообщил Текслер во время пресс-подхода.

Глава региона отметил, что он договорился с директоратом предприятия о привлечении студентов на производство. По словам главы региона, завод может дать молодым людям необходимый опыт для работы после окончания вуза.

Завод УЗСА — это новый производственный комплекс, созданный в рамках программы по импортозамещению, специализирующийся на производстве шаровых кранов для особых условий эксплуатации. Продукция предприятия применяется в составе технологического оборудования.

Ранее Текслер побывал на первом в Челябинске заводе по производству городской техники холдинга «Синара — Транспортные Машины» (СТМ). Губернатор оценил первоначальные мощности производства. На заводе для области и всей России будут производиться троллейбусы, электробусы и автобусы.

Завод арматуры. Челябинск
Алексей Текслер (слева) провел инспекцию на предприятии
Фото:
Завод арматуры. Челябинск
Губернатор оценил мощности завода
Фото:
Завод арматуры. Челябинск
На заводе производят шаровые краны для работы в агрессивных средах, криогенных средах и высокотемпературных средах
Фото:
Завод арматуры. Челябинск
Сотрудники предприятия работают над созданием импортозамещающей продукции
Фото:
Завод арматуры. Челябинск
Для создания продукции используют передовые технологии
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 марта посетил «Уральский завод специального арматуростроения» (УЗСА). По словам главы региона, он обсудил с директором предприятия Михаилом Кофлером ряд вопросов, в том числе о привлечении на производство студентов техникумов и вузов. «Предприятие даст высокопроизводительные рабочие места и, соответственно, дополнительные налоги в будущем. Проговорили тему взаимодействия с нашими вузами и техникумами», — сообщил Текслер во время пресс-подхода. Глава региона отметил, что он договорился с директоратом предприятия о привлечении студентов на производство. По словам главы региона, завод может дать молодым людям необходимый опыт для работы после окончания вуза. Завод УЗСА — это новый производственный комплекс, созданный в рамках программы по импортозамещению, специализирующийся на производстве шаровых кранов для особых условий эксплуатации. Продукция предприятия применяется в составе технологического оборудования. Ранее Текслер побывал на первом в Челябинске заводе по производству городской техники холдинга «Синара — Транспортные Машины» (СТМ). Губернатор оценил первоначальные мощности производства. На заводе для области и всей России будут производиться троллейбусы, электробусы и автобусы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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