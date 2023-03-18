В Турции перестали заправлять и обслуживать российские и белорусские самолеты

Турция перестала заправлять и обслуживать самолеты Boeing и Airbus авиакомпаний России и Белоруссии. Такое решение было принято министерством таможни и торговли страны после письма Управления промышленности и безопасности Минторга США.
«С 14 марта прекращено оказание различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем», — пишут на портале AirportHaber. Согласно списку, представленному в материале, Турция перестала обслуживать самолеты Boeing и Airbus авиакомпаний РФ и Беларуси.
По словам журналистов, для всех этих видов самолетов, запрещена заправка и обслуживание, если они произведены в любой другой стране и содержат более 25% сырья американского происхождения. При условие, если они направляются в Россию и Беларусь.
Ранее писали, что из-за компания Havas, занимающаяся обслуживанием самолетов в турецких аэропортах, предупредила о риске прекращения содержания более 170 Boeing российских авиакомпаний. Причиной тому стали санкции США, введенные еще весной 2022 года.
Турция перестала заправлять и обслуживать самолеты Boeing и Airbus авиакомпаний России и Белоруссии. Такое решение было принято министерством таможни и торговли страны после письма Управления промышленности и безопасности Минторга США. «С 14 марта прекращено оказание различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем», — пишут на портале AirportHaber. Согласно списку, представленному в материале, Турция перестала обслуживать самолеты Boeing и Airbus авиакомпаний РФ и Беларуси. По словам журналистов, для всех этих видов самолетов, запрещена заправка и обслуживание, если они произведены в любой другой стране и содержат более 25% сырья американского происхождения. При условие, если они направляются в Россию и Беларусь. Ранее писали, что из-за компания Havas, занимающаяся обслуживанием самолетов в турецких аэропортах, предупредила о риске прекращения содержания более 170 Boeing российских авиакомпаний. Причиной тому стали санкции США, введенные еще весной 2022 года.