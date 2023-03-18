18 марта 2023

В Турции перестали заправлять и обслуживать российские и белорусские самолеты

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В Турции отказались обслуживать самолеты Boeing и Airbus авиакомпаний России и Белоруссии Фото:

Турция перестала заправлять и обслуживать самолеты Boeing и Airbus авиакомпаний России и Белоруссии. Такое решение было принято министерством таможни и торговли страны после письма Управления промышленности и безопасности Минторга США.

«С 14 марта прекращено оказание различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем», — пишут на портале AirportHaber. Согласно списку, представленному в материале, Турция перестала обслуживать самолеты Boeing и Airbus авиакомпаний РФ и Беларуси.

По словам журналистов, для всех этих видов самолетов, запрещена заправка и обслуживание, если они произведены в любой другой стране и содержат более 25% сырья американского происхождения. При условие, если они направляются в Россию и Беларусь.

Ранее писали, что из-за компания Havas, занимающаяся обслуживанием самолетов в турецких аэропортах, предупредила о риске прекращения содержания более 170 Boeing российских авиакомпаний. Причиной тому стали санкции США, введенные еще весной 2022 года.

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Турция перестала заправлять и обслуживать самолеты Boeing и Airbus авиакомпаний России и Белоруссии. Такое решение было принято министерством таможни и торговли страны после письма Управления промышленности и безопасности Минторга США. «С 14 марта прекращено оказание различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем», — пишут на портале AirportHaber. Согласно списку, представленному в материале, Турция перестала обслуживать самолеты Boeing и Airbus авиакомпаний РФ и Беларуси. По словам журналистов, для всех этих видов самолетов, запрещена заправка и обслуживание, если они произведены в любой другой стране и содержат более 25% сырья американского происхождения. При условие, если они направляются в Россию и Беларусь. Ранее писали, что из-за компания Havas, занимающаяся обслуживанием самолетов в турецких аэропортах, предупредила о риске прекращения содержания более 170 Boeing российских авиакомпаний. Причиной тому стали санкции США, введенные еще весной 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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