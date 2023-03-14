14 марта 2023

ЦИК РФ рассматривает заявку Пермского края на электронное голосование

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Для голосования потребуется регистрация на Госуслугах, которая есть у 79% пермских избирателей Фото:

В 2023 году на выборах в Пермском крае может быть использована система электронного голосования. Соответствующую заявку от региона рассматривает Центризбирком.

«Центризбирком рассматривает заявки на проведение дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2023. Регионы, подавшие заявку на ДЭГ: Пермский край…», — сообщает ЦИК в соцсети «ВКонтакте». Кроме Прикамья заявки подали 24 региона.

Весной 2022 года депутаты заксобрания Пермского края внесли поправки в регионально законодательство о выборах, предусмотрев возможность дистанционного электронного голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что Пермский край готов к такому формату. Внедрение новых технологий поможет решить проблему низкой явки, отмечал в сентябре прошлого года глава крайизбиркома Игорь Вагин.

В Пермском крае в 2023 году предстоят дополнительные выборы депутата законодательного собрания по округу №17, а также выборы депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского округов. Согласно данным ЦИК, в Прикамье 79% избирателей имеют аккаунты на портале Госуслуги. В среднем по России эта цифра составляет 72%.

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В 2023 году на выборах в Пермском крае может быть использована система электронного голосования. Соответствующую заявку от региона рассматривает Центризбирком. «Центризбирком рассматривает заявки на проведение дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2023. Регионы, подавшие заявку на ДЭГ: Пермский край…», — сообщает ЦИК в соцсети «ВКонтакте». Кроме Прикамья заявки подали 24 региона. Весной 2022 года депутаты заксобрания Пермского края внесли поправки в регионально законодательство о выборах, предусмотрев возможность дистанционного электронного голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что Пермский край готов к такому формату. Внедрение новых технологий поможет решить проблему низкой явки, отмечал в сентябре прошлого года глава крайизбиркома Игорь Вагин. В Пермском крае в 2023 году предстоят дополнительные выборы депутата законодательного собрания по округу №17, а также выборы депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского округов. Согласно данным ЦИК, в Прикамье 79% избирателей имеют аккаунты на портале Госуслуги. В среднем по России эта цифра составляет 72%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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