ЦИК РФ рассматривает заявку Пермского края на электронное голосование

В 2023 году на выборах в Пермском крае может быть использована система электронного голосования. Соответствующую заявку от региона рассматривает Центризбирком.
«Центризбирком рассматривает заявки на проведение дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2023. Регионы, подавшие заявку на ДЭГ: Пермский край…», — сообщает ЦИК в соцсети «ВКонтакте». Кроме Прикамья заявки подали 24 региона.
Весной 2022 года депутаты заксобрания Пермского края внесли поправки в регионально законодательство о выборах, предусмотрев возможность дистанционного электронного голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что Пермский край готов к такому формату. Внедрение новых технологий поможет решить проблему низкой явки, отмечал в сентябре прошлого года глава крайизбиркома Игорь Вагин.
В Пермском крае в 2023 году предстоят дополнительные выборы депутата законодательного собрания по округу №17, а также выборы депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского округов. Согласно данным ЦИК, в Прикамье 79% избирателей имеют аккаунты на портале Госуслуги. В среднем по России эта цифра составляет 72%.
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