Полиция ХМАО закупила оборудование для ловли угонщиков и водителей без прав

В ХМАО патрульные автомобили ГИБДД начали оснащать современными цифровыми комплексами «Автоураган-МС» для фиксации нарушений правил дорожного движения и поиска угнанных автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в полиции Сургута.
«В округ поступило два комплекса „Автоураган-МС“. Один комплекс направлен в Ханты-Мансийск, второй — в Сургут. Комплексы устанавливаются на крышу патрульного автомобиля. Камеры, находящиеся в нем, работают на 360 градусов и фиксируют практически все нарушения ПДД прямо во время движения. Новый комплекс фиксирует такие нарушения, как превышение скорости, пересечение сплошной. Опознает угнанные автомобили и с простроченной регистрацией. Также выявляет машины, владелец которых был лишен прав», — сообщили в ведомстве.
Кроме этого, комплекс фиксирует нарушения остановки и парковки автомобилей. Может определить степень загрязнения номера и указать полицейским, что водитель нарушает правила. «С новыми комплексами патрули работают с начала марта, и уже виден результат. Стало проще выявлять нарушителей скоростного режима и незарегистрированные машины», — добавили в полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запустили чат-бот для сбора жалоб на пьяных водителей. Его завели для предотвращения ДТП по вине пьяных водителей.
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