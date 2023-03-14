Полиция ХМАО закупила оборудование для ловли угонщиков и водителей без прав

15 марта 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Комплекс автоматически сверяет номера машин с базами полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО патрульные автомобили ГИБДД начали оснащать современными цифровыми комплексами «Автоураган-МС» для фиксации нарушений правил дорожного движения и поиска угнанных автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в полиции Сургута. «В округ поступило два комплекса „Автоураган-МС“. Один комплекс направлен в Ханты-Мансийск, второй — в Сургут. Комплексы устанавливаются на крышу патрульного автомобиля. Камеры, находящиеся в нем, работают на 360 градусов и фиксируют практически все нарушения ПДД прямо во время движения. Новый комплекс фиксирует такие нарушения, как превышение скорости, пересечение сплошной. Опознает угнанные автомобили и с простроченной регистрацией. Также выявляет машины, владелец которых был лишен прав», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, комплекс фиксирует нарушения остановки и парковки автомобилей. Может определить степень загрязнения номера и указать полицейским, что водитель нарушает правила. «С новыми комплексами патрули работают с начала марта, и уже виден результат. Стало проще выявлять нарушителей скоростного режима и незарегистрированные машины», — добавили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запустили чат-бот для сбора жалоб на пьяных водителей. Его завели для предотвращения ДТП по вине пьяных водителей.

В ХМАО патрульные автомобили ГИБДД начали оснащать современными цифровыми комплексами «Автоураган-МС» для фиксации нарушений правил дорожного движения и поиска угнанных автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в полиции Сургута. «В округ поступило два комплекса „Автоураган-МС“. Один комплекс направлен в Ханты-Мансийск, второй — в Сургут. Комплексы устанавливаются на крышу патрульного автомобиля. Камеры, находящиеся в нем, работают на 360 градусов и фиксируют практически все нарушения ПДД прямо во время движения. Новый комплекс фиксирует такие нарушения, как превышение скорости, пересечение сплошной. Опознает угнанные автомобили и с простроченной регистрацией. Также выявляет машины, владелец которых был лишен прав», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, комплекс фиксирует нарушения остановки и парковки автомобилей. Может определить степень загрязнения номера и указать полицейским, что водитель нарушает правила. «С новыми комплексами патрули работают с начала марта, и уже виден результат. Стало проще выявлять нарушителей скоростного режима и незарегистрированные машины», — добавили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запустили чат-бот для сбора жалоб на пьяных водителей. Его завели для предотвращения ДТП по вине пьяных водителей.