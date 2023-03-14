14 марта 2023

Полиция ХМАО закупила оборудование для ловли угонщиков и водителей без прав

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, машина дпс, силовики, рейд, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, проверка на дорогах, гаи
Комплекс автоматически сверяет номера машин с базами полиции Фото:

В ХМАО патрульные автомобили ГИБДД начали оснащать современными цифровыми комплексами «Автоураган-МС» для фиксации нарушений правил дорожного движения и поиска угнанных автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в полиции Сургута.

«В округ поступило два комплекса „Автоураган-МС“. Один комплекс направлен в Ханты-Мансийск, второй — в Сургут. Комплексы устанавливаются на крышу патрульного автомобиля. Камеры, находящиеся в нем, работают на 360 градусов и фиксируют практически все нарушения ПДД прямо во время движения. Новый комплекс фиксирует такие нарушения, как превышение скорости, пересечение сплошной. Опознает угнанные автомобили и с простроченной регистрацией. Также выявляет машины, владелец которых был лишен прав», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, комплекс фиксирует нарушения остановки и парковки автомобилей. Может определить степень загрязнения номера и указать полицейским, что водитель нарушает правила. «С новыми комплексами патрули работают с начала марта, и уже виден результат. Стало проще выявлять нарушителей скоростного режима и незарегистрированные машины», — добавили в полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запустили чат-бот для сбора жалоб на пьяных водителей. Его завели для предотвращения ДТП по вине пьяных водителей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В ХМАО патрульные автомобили ГИБДД начали оснащать современными цифровыми комплексами «Автоураган-МС» для фиксации нарушений правил дорожного движения и поиска угнанных автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в полиции Сургута. «В округ поступило два комплекса „Автоураган-МС“. Один комплекс направлен в Ханты-Мансийск, второй — в Сургут. Комплексы устанавливаются на крышу патрульного автомобиля. Камеры, находящиеся в нем, работают на 360 градусов и фиксируют практически все нарушения ПДД прямо во время движения. Новый комплекс фиксирует такие нарушения, как превышение скорости, пересечение сплошной. Опознает угнанные автомобили и с простроченной регистрацией. Также выявляет машины, владелец которых был лишен прав», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, комплекс фиксирует нарушения остановки и парковки автомобилей. Может определить степень загрязнения номера и указать полицейским, что водитель нарушает правила. «С новыми комплексами патрули работают с начала марта, и уже виден результат. Стало проще выявлять нарушителей скоростного режима и незарегистрированные машины», — добавили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запустили чат-бот для сбора жалоб на пьяных водителей. Его завели для предотвращения ДТП по вине пьяных водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...