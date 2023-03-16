В Курской области усилили досмотр автомобилей из-за поиска диверсантов

17 марта 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

В Курской области ищут диверсантов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На территории Курской области усилили досмотр автотранспорта из-за сигнала о диверсантах, который поступил из соседнего региона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области. «В связи с сигналом о подозрительных лицах, который проверяется в одном из соседних регионов, сегодня (16 марта — прим. URA.RU) усилен досмотр автомобильного транспорта на дорогах Курской области. Проводятся стандартные для таких случаев проверки», — пояснили в ведомственном telegram-канале . Ранее в регионе был объявлен план «перехват» из-за возможного проникновения на территорию пикапа с украинскими номерами. По сведениям издания Baza, полицейские задержали разыскиваемый автомобиль в Белгородской области. Внутри находились двое мужчин и девушка, диверсантов не нашли. По данным источников издания, ложную информацию о подозрительных лицах стали распространять пострадавшие участники дорожного конфликта. Одна из сторон так отыгралась на обидчике. Позже машину объявили в розыск. При этом ориентировка на пикап до сих пор не снята.

На территории Курской области усилили досмотр автотранспорта из-за сигнала о диверсантах, который поступил из соседнего региона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области. «В связи с сигналом о подозрительных лицах, который проверяется в одном из соседних регионов, сегодня (16 марта — прим. URA.RU) усилен досмотр автомобильного транспорта на дорогах Курской области. Проводятся стандартные для таких случаев проверки», — пояснили в ведомственном telegram-канале. Ранее в регионе был объявлен план «перехват» из-за возможного проникновения на территорию пикапа с украинскими номерами. По сведениям издания Baza, полицейские задержали разыскиваемый автомобиль в Белгородской области. Внутри находились двое мужчин и девушка, диверсантов не нашли. По данным источников издания, ложную информацию о подозрительных лицах стали распространять пострадавшие участники дорожного конфликта. Одна из сторон так отыгралась на обидчике. Позже машину объявили в розыск. При этом ориентировка на пикап до сих пор не снята.