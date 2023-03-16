В Курской области усилили досмотр автомобилей из-за поиска диверсантов

На территории Курской области усилили досмотр автотранспорта из-за сигнала о диверсантах, который поступил из соседнего региона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.
«В связи с сигналом о подозрительных лицах, который проверяется в одном из соседних регионов, сегодня (16 марта — прим. URA.RU) усилен досмотр автомобильного транспорта на дорогах Курской области. Проводятся стандартные для таких случаев проверки», — пояснили в ведомственном
Ранее в регионе был объявлен план «перехват» из-за возможного проникновения на территорию пикапа с украинскими номерами. По сведениям издания Baza, полицейские задержали разыскиваемый автомобиль в Белгородской области. Внутри находились двое мужчин и девушка, диверсантов не нашли. По данным источников издания, ложную информацию о подозрительных лицах стали распространять пострадавшие участники дорожного конфликта. Одна из сторон так отыгралась на обидчике. Позже машину объявили в розыск. При этом ориентировка на пикап до сих пор не снята.
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