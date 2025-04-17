Певица Валерия бурно отреагировала на беременность невестки. Видео

Певица Валерия вскоре во второй раз станет бабушкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Певица очень эмоционально отреагировала на новость о беременности своей невестки
Певица очень эмоционально отреагировала на новость о беременности своей невестки Фото:

Российская певица Валерия не смогла сдержать эмоций, узнав о беременности своей невестки Лианы Шульгиной. Артистка станет бабушкой уже во второй раз. Видео с реакцией певицы появилось в telegram-каналах.

«Блин, ура», — воскликнула Валерия. Видео с реакцией опубликовано в соцсетях Шульгиной. На кадрах видно, что исполнительница сперва изучает открытку, а затем начинает бурно радоваться. Валерия запрыгала от счастья, стала обнимать своего сына Арсения Шульгина и невестку.

Рядом с певицей находился ее муж — Иосиф Пригожин. Мужчина сперва не понял, о чем конкретно идет речь. Но после объяснений российский продюсер также поздравил пару Шульгиных с пополнением в семье.

Такое известие стало подарком к дню рождения певицы. 17 апреля Валерии исполнилось 57 лет. Она является обладательницей и многократным лауреатом премий «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», MTV Russia Music Awards, «Песня года».

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Российская певица Валерия не смогла сдержать эмоций, узнав о беременности своей невестки Лианы Шульгиной. Артистка станет бабушкой уже во второй раз. Видео с реакцией певицы появилось в telegram-каналах. «Блин, ура», — воскликнула Валерия. Видео с реакцией опубликовано в соцсетях Шульгиной. На кадрах видно, что исполнительница сперва изучает открытку, а затем начинает бурно радоваться. Валерия запрыгала от счастья, стала обнимать своего сына Арсения Шульгина и невестку. Рядом с певицей находился ее муж — Иосиф Пригожин. Мужчина сперва не понял, о чем конкретно идет речь. Но после объяснений российский продюсер также поздравил пару Шульгиных с пополнением в семье. Такое известие стало подарком к дню рождения певицы. 17 апреля Валерии исполнилось 57 лет. Она является обладательницей и многократным лауреатом премий «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», MTV Russia Music Awards, «Песня года».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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