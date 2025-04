Лидер Coldplay и Жан-Клод ван Дамм хотят приехать в Россию: кто еще из мировых звезд наплевал на «изоляцию»

Ван Дамм намерен посетить Россию и стать амбассадором мира

17 апреля 2025 в 08:42 Размер текста - 17 +

Лидер Coldplay и Жан-Клод ван Дамм заявили о желании выступить в России Фото: Илья Московец © URA.RU Во время концерта в Сеуле вокалист популярной британской группы Coldplay Крис Мартин исполнил песню по запросу российского поклонника. Артист также не исключил возможности проведения выступлений в России в будущем. О желании посетить РФ и стать амбассадором мира заявил и голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм. Кто еще из мировых звезд наплевал на «изоляцию» и заявил о желании встретиться с фанатами в РФ — в материале URA.RU. Ван Дамм и «большой поцелуй» Путину Легендарный актер из голливудских боевиков Жан-Клод Ван Дамм заявил о желании посетить Россию. Он заявил, что хочет встретиться с россиянами как посол мира. «Никакой политики, только мир, спорт и счастье!», — подчеркнул он, при этом отправив «большой поцелуй» главе страны Владимиру Путину и его семье. Еще в 2016 году актер призывал американские власти наладить отношения с Россией, «выпив водки с Путиным». Он также называл российского президента своим другом и признавался ему в любви. При этом после начала СВО Ван Дамм побывал на Украине. Его заметили в окружении солдат ВСУ, кричащим «Слава Украине!». Coldplay намекнул на возможный концерт в России На возможный концерт в РФ намекнул вокалист британской группы Coldplay Крис Мартин. Во время выступления в Сеуле (Южная Корея) певец заметил в толпе российского поклонника и исполнил песню по его просьбе. После он заявил, что когда-нибудь группа может дать концерт в России. Linkin Park решили вернуться в Россию В апреле 2025 года американская рок-группа Linkin Park обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию своего логотипа как официального товарного знака в России. Их заявка есть официальной базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Эксперты предполагают, что так музыканты стремятся усилить контроль над использованием своей символики на российском рынке. Последний раз группа выступала в РФ в 2015 году еще до гибели солиста Честера Беннингтона Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Включение в список товаров под брендом Linkin Park музыкальных записей, DVD-дисков, одежды и различных услуг развлекательного характера указывает на желание группы активно присутствовать на российском рынке. Это может быть частью стратегии по поддержанию связи с фанатами в России и подготовке к возможному возвращению на российскую сцену в будущем. Последний раз Linkin Park выступали в России в августе 2015 года, еще до гибели солиста Честера Беннингтона. Тогда группа собрала полный стадион в Москве. Заскучал по российским фанатам и Джаред Лето Российские фанаты тоже скучают по музыканту Фото: Александр Елизаров © URA.RU Еще в октябре 2024 года на концерте группы Thirty Seconds to Mars в Белграде (Сербия) американский актер и музыкант Джаред Лето заявил, что скучает по фанатам из РФ. Он пообещал посетить страну с выступлением после «окончания проблем». На Украине музыканта за желание выступить перед россиянами осудили. В МИД страны расценили заявления Лето, как оскорбительные. Группа 30 Seconds To Mars не раз приезжала с концертами в Россию, а в 2015 году провела целый российский тур, выступив в 13 городах. Лето отмечал, что Россия для него «была и остается совершенно особенным, прекрасным местом». Он также признался, что восхищается русской культурой, литературой, искусством и кино, но главное для него — это добрые люди. Музыкант также шутил, что секрет его вечной молодости, возможно, заключается в поездках в Россию. Планы Канье на концерт в Москве НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Baza узнала, когда состоится концерт Канье Уэста Дать концерт в Москве планировал американский певец Канье Уэст. Сообщалось, что артист лично посещал столицу, чтобы выбрать площадку для проведения мероприятия. Он был замечен в компании дизайнера Гоши Рубчинского за обедом в ГУМе, а потом вместе с ним ездил по городу. Как писал telegram-канал Mash, американцу пообещали рекордный гонорар в размере восьми миллионов долларов. Однако концерт так и не состоялся. Рэпер Tekashi 6ix9ine тоже планировал выступление Осенью 2024 года в России планировал выступить американский рэпер Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес). Он не смог провести концерт из-за неуплаты налогов в США. Запланировано мероприятие было в Москве 19 октября. Как сообщал Mash, музыкант подал документы на российскую визу, но не заплатил налоги. В момент, когда Эрнандес хотел это исправить, на США обрушился ураган «Милтон» и ведомства закрылись. В итоге рэпер не смог получить визу в срок. Кто приедет в Россию с концертом Offset НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Концерт американской звезды рэпа перенесли в Москве Концерт американского рэп-исполнителя Offset должен пройти в Москве в конце апреля. Выступление запланировано на 26 число в МТС Live Холл. Ранее планировалось, что американец выступит перед российским зрителем 18 апреля. Однако дату концерта перенесли. Emma Shapplin Выступить в нескольких городах России решила французская певица Эмма Шапплин (Emma Shapplin). На апрель у нее запланированы концерты в Екатеринбурге, Челябинске, Санкт-Петербурге, Москве и Воронеже. Onyx Хардкор-рэп группа из Нью-Йорка Onyx должна прилететь в Россию в начале мая. На 2 число в Москве должна выступить с программой The Best. Tyga Анонсирован приезд в Москву американского рэпера Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон). По словам представителя стадиона «ЦСКА Арена» Юрия Гордеева, исполнитель проведет на данной площадке концерт. Запланировано мероприятие на конец мая. На разогреве у рэпера должны выступить российские музыканты Macan и Jakone. Desiigner Американский рэпер Desiigner (Сидни Ройел Селби-третий) решил посетить Россию с сольным концертом. Музыкант должен выступить 26 июля на летней площадке клуба Atmosphere, сообщает «Афиша Daily». Кто уже выступил в России Desiigner Desiigner уже выступал в 2025 году в России. Музыкант стал хедлайнером вечеринки AVG, прошедшей в феврале в Москве. W24 K-Pop группа W24 анонсировала апрельский тур по России. Музыканты намерены выступить в стране 11 раз. Первое выступление прошло 8 апреля в Санкт-Петербурге. Финальное запланировано на 24 число в Москве.

