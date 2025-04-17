Россияне перестали брать самокаты, чтобы не ходить в душ

В Москве и Санкт-Петербурге сократилось количество жителей, предпочитающих добираться до места работы на самокатах. Одной из причин этого является необходимость принятия душа после поездки. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
«На работе строгий дресс-код. После такой поездки нужно будет принимать душ и переодеваться», — передает РБК комментарии жителей Москвы и Петербурга, полученные в ходе проведенного SuperJob опроса. Другие отмечают опасность самокатов и более долгое время поездки, чем на машине.
Количество россиян, предпочитающих добираться до места работы на велосипеде, снизилось на четыре процентных пункта в Москве и на шесть процентных пунктов в Петербурге по сравнению с прошлым годом. В настоящее время только 3% москвичей и 4% петербуржцев используют велосипеды для поездок на работу.
Что касается использования самокатов и электросамокатов, то ими пользуются 3% москвичей и 2% петербуржцев. Снижение интереса к этим видам транспорта связано, в том числе, с ужесточением правил их использования, что повлияло на выбор средств индивидуальной мобильности среди городского населения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.