Украинские войска приняли решение отступить ко второй линии оборонительных позиций в районе Купянска под давлением ВС РФ. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.
Кроме того, российские военные силы проводят боевые действия на приближениях к Горналю, где украинские военные формирования устроили круговую оборону, воспользовавшись территорией Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Курское направление
Российские войска ведут бои на подступах к населенному пункту Горналь, где украинские подразделения заняли круговую оборону, используя территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. По данным силовых структур, ВСУ несут значительные потери.
Параллельно украинские силы наносят удары по тыловым районам Курской области. В Рыльске зафиксированы сбросы взрывных устройств с дронов, что привело к возгоранию нескольких частных домов, передает telegram-канал «Два майора».
Белгородское направление
После периода активности малых пехотных групп ВСУ предприняли попытку атаковать с использованием пяти единиц бронетехники. Однако совместными усилиями подразделений группировки «Север», дронов и артиллерии вся техника была уничтожена.
При этом продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов: Плотвянка, Красный Октябрь, Ясные Зори, Шебекино, Новая Таволжанка, Борисовка и Ракитное. Системы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов противника.
Харьковское направление
Под давлением российских войск украинские подразделения начали отступление на вторую линию обороны в районе Купянска. Марочко отметил, что на некоторых участках расстояние между позициями достигло трех километров.
Кроме того, Минобороны сообщает, что 44-й армейский корпус группировки «Север» сорвал ротацию ВСУ, уничтожив скопление живой силы в лесополосе. В районе Новой Кругляковки российские подразделения ликвидировали до 30 военнослужащих ВСУ, три опорных пункта, гаубицу и два автомобиля.
Константиновское направление
Продолжаются бои в районах Тарасовки, Калиново и Валентиновки. Российская авиация наносит удары ФАБами по Малиновке, разрушая укрепления ВСУ. По данным противника, российские войска пытаются закрепиться в Сухой Балке, продвигаясь с востока Валентиновки.
Запорожское направление
В районе Лобкового идут интенсивные бои, ВСУ предпринимают контратаки. Российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии давят на оборону противника.
Также расчеты РСЗО «Град» 42-й дивизии («Днепр») уничтожили скопление пехоты ВСУ, сорвав их ротацию. Разведка с БПЛА позволяет оперативно корректировать огонь и фиксировать результаты поражения целей.
Херсонское направление
Удары ВСУ пришлись по жилому дому в Алешках и оптовой базе в Новой Каховке. Российские войска наносят ответные удары по позициям противника за Днепром.
Донецкое направление
Попытка атаки Донецка была отражена ПВО. В Горловке осколки сбитой ракеты ранили женщину, а кассетный обстрел травмировал мужчину.
На южно-донецком направлении (Комаровский участок) российские войска продвигаются севернее Раздольного в сторону Богатыря, передает telegram-канал «». Также зафиксировано наступление от Разлива. ВСУ пытаются контратаковать в районе Днепроэнергии.
Покровское направление
Операторы FPV-дронов ЮВО уничтожили укрепленные блиндажи и бронемашину ВСУ, ликвидировав до 20 военнослужащих. Беспилотники круглосуточно ведут разведку, помогая штурмовым группам и артиллерии. Попытки ротации ВСУ пресекаются.
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