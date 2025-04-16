Солдаты ВСУ бросают позиции под Купянском: карта спецоперации на 16 апреля

ВСУ, укрывшиеся в горнальском монастыре, несут большие потери
© Служба новостей «URA.RU»
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Солдаты ВСУ отступают под Купянском
Солдаты ВСУ отступают под Купянском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска приняли решение отступить ко второй линии оборонительных позиций в районе Купянска под давлением ВС РФ. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

Кроме того, российские военные силы проводят боевые действия на приближениях к Горналю, где украинские военные формирования устроили круговую оборону, воспользовавшись территорией Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Курское направление

Российские войска ведут бои на подступах к населенному пункту Горналь, где украинские подразделения заняли круговую оборону, используя территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. По данным силовых структур, ВСУ несут значительные потери.

Параллельно украинские силы наносят удары по тыловым районам Курской области. В Рыльске зафиксированы сбросы взрывных устройств с дронов, что привело к возгоранию нескольких частных домов, передает telegram-канал «Два майора». 

Белгородское направление

После периода активности малых пехотных групп ВСУ предприняли попытку атаковать с использованием пяти единиц бронетехники. Однако совместными усилиями подразделений группировки «Север», дронов и артиллерии вся техника была уничтожена.

При этом продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов: Плотвянка, Красный Октябрь, Ясные Зори, Шебекино, Новая Таволжанка, Борисовка и Ракитное. Системы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов противника.

Харьковское направление

Под давлением российских войск украинские подразделения начали отступление на вторую линию обороны в районе Купянска. Марочко отметил, что на некоторых участках расстояние между позициями достигло трех километров.

Кроме того, Минобороны сообщает, что 44-й армейский корпус группировки «Север» сорвал ротацию ВСУ, уничтожив скопление живой силы в лесополосе. В районе Новой Кругляковки российские подразделения ликвидировали до 30 военнослужащих ВСУ, три опорных пункта, гаубицу и два автомобиля.

Константиновское направление

Продолжаются бои в районах Тарасовки, Калиново и Валентиновки. Российская авиация наносит удары ФАБами по Малиновке, разрушая укрепления ВСУ. По данным противника, российские войска пытаются закрепиться в Сухой Балке, продвигаясь с востока Валентиновки.

Запорожское направление

В районе Лобкового идут интенсивные бои, ВСУ предпринимают контратаки. Российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии давят на оборону противника.

Также расчеты РСЗО «Град» 42-й дивизии («Днепр») уничтожили скопление пехоты ВСУ, сорвав их ротацию. Разведка с БПЛА позволяет оперативно корректировать огонь и фиксировать результаты поражения целей.

Херсонское направление

Удары ВСУ пришлись по жилому дому в Алешках и оптовой базе в Новой Каховке. Российские войска наносят ответные удары по позициям противника за Днепром.

Донецкое направление

Попытка атаки Донецка была отражена ПВО. В Горловке осколки сбитой ракеты ранили женщину, а кассетный обстрел травмировал мужчину.

На южно-донецком направлении (Комаровский участок) российские войска продвигаются севернее Раздольного в сторону Богатыря, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также зафиксировано наступление от Разлива. ВСУ пытаются контратаковать в районе Днепроэнергии.

Покровское направление

Операторы FPV-дронов ЮВО уничтожили укрепленные блиндажи и бронемашину ВСУ, ликвидировав до 20 военнослужащих. Беспилотники круглосуточно ведут разведку, помогая штурмовым группам и артиллерии. Попытки ротации ВСУ пресекаются.

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Украинские войска приняли решение отступить ко второй линии оборонительных позиций в районе Купянска под давлением ВС РФ. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко. Кроме того, российские военные силы проводят боевые действия на приближениях к Горналю, где украинские военные формирования устроили круговую оборону, воспользовавшись территорией Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU. Курское направление Российские войска ведут бои на подступах к населенному пункту Горналь, где украинские подразделения заняли круговую оборону, используя территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. По данным силовых структур, ВСУ несут значительные потери. Параллельно украинские силы наносят удары по тыловым районам Курской области. В Рыльске зафиксированы сбросы взрывных устройств с дронов, что привело к возгоранию нескольких частных домов, передает telegram-канал «Два майора».  Белгородское направление После периода активности малых пехотных групп ВСУ предприняли попытку атаковать с использованием пяти единиц бронетехники. Однако совместными усилиями подразделений группировки «Север», дронов и артиллерии вся техника была уничтожена. При этом продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов: Плотвянка, Красный Октябрь, Ясные Зори, Шебекино, Новая Таволжанка, Борисовка и Ракитное. Системы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов противника. Харьковское направление Под давлением российских войск украинские подразделения начали отступление на вторую линию обороны в районе Купянска. Марочко отметил, что на некоторых участках расстояние между позициями достигло трех километров. Кроме того, Минобороны сообщает, что 44-й армейский корпус группировки «Север» сорвал ротацию ВСУ, уничтожив скопление живой силы в лесополосе. В районе Новой Кругляковки российские подразделения ликвидировали до 30 военнослужащих ВСУ, три опорных пункта, гаубицу и два автомобиля. Константиновское направление Продолжаются бои в районах Тарасовки, Калиново и Валентиновки. Российская авиация наносит удары ФАБами по Малиновке, разрушая укрепления ВСУ. По данным противника, российские войска пытаются закрепиться в Сухой Балке, продвигаясь с востока Валентиновки. Запорожское направление В районе Лобкового идут интенсивные бои, ВСУ предпринимают контратаки. Российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии давят на оборону противника. Также расчеты РСЗО «Град» 42-й дивизии («Днепр») уничтожили скопление пехоты ВСУ, сорвав их ротацию. Разведка с БПЛА позволяет оперативно корректировать огонь и фиксировать результаты поражения целей. Херсонское направление Удары ВСУ пришлись по жилому дому в Алешках и оптовой базе в Новой Каховке. Российские войска наносят ответные удары по позициям противника за Днепром. Донецкое направление Попытка атаки Донецка была отражена ПВО. В Горловке осколки сбитой ракеты ранили женщину, а кассетный обстрел травмировал мужчину. На южно-донецком направлении (Комаровский участок) российские войска продвигаются севернее Раздольного в сторону Богатыря, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны ». Также зафиксировано наступление от Разлива. ВСУ пытаются контратаковать в районе Днепроэнергии. Покровское направление Операторы FPV-дронов ЮВО уничтожили укрепленные блиндажи и бронемашину ВСУ, ликвидировав до 20 военнослужащих. Беспилотники круглосуточно ведут разведку, помогая штурмовым группам и артиллерии. Попытки ротации ВСУ пресекаются.
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