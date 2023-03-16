Нотариус напомнила о возможности взыскать долги по недвижимости без суда

17 марта 2023 в 05:27 Размер текста - 17 +

С исполнительной надписью нотариуса необходимо обратиться в службу судебных приставов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Долги по недвижимости можно взыскать без судебного решения. Об этом рассказала действующий нотариус города Омска Ольга Фрик. «Взыскать долги по ипотеке, за наем жилого помещения или аренду можно без обращения в суд на основании исполнительной надписи нотариуса. С этим документом кредитор может сразу обратиться в службу судебных приставов без трат времени на судебные споры», — рассказала нотариус в материале РИА «Недвижимость». По словам эксперта, чтобы сделать исполнительную надписи необходимо предоставить документ нотариусу, который подтвердит имеющуюся задолженность. При этом нужно не менее чем за две недели до обращения сообщить должнику о долге. Оформить надпись можно в любой нотариальной конторе или получить онлайн, через личный кабинет портала Федеральной нотариальной палаты. Для этого у обратившегося должна быть своя усиленная квалифицированная электронная подпись. Ранее URA.RU сообщало, что юристы советуют россиянам хранить в бумажном виде все необходимые документы по недвижимости. Даже если все документ находятся в электронном виде есть в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), лучше все-таки подстраховаться и сохранить бумажный вариант, чтобы не возникало проблем.

Долги по недвижимости можно взыскать без судебного решения. Об этом рассказала действующий нотариус города Омска Ольга Фрик. «Взыскать долги по ипотеке, за наем жилого помещения или аренду можно без обращения в суд на основании исполнительной надписи нотариуса. С этим документом кредитор может сразу обратиться в службу судебных приставов без трат времени на судебные споры», — рассказала нотариус в материале РИА «Недвижимость». По словам эксперта, чтобы сделать исполнительную надписи необходимо предоставить документ нотариусу, который подтвердит имеющуюся задолженность. При этом нужно не менее чем за две недели до обращения сообщить должнику о долге. Оформить надпись можно в любой нотариальной конторе или получить онлайн, через личный кабинет портала Федеральной нотариальной палаты. Для этого у обратившегося должна быть своя усиленная квалифицированная электронная подпись. Ранее URA.RU сообщало, что юристы советуют россиянам хранить в бумажном виде все необходимые документы по недвижимости. Даже если все документ находятся в электронном виде есть в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), лучше все-таки подстраховаться и сохранить бумажный вариант, чтобы не возникало проблем.