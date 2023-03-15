Юрист объяснил, какие бумаги нужно хранить бессрочно

Юрист Киктенко: на бумажном носителе нужно хранить паспорт, трудовую книжку и договора

16 марта 2023 в 06:23 Размер текста - 17 +

От старых писем из госорганизаций можно смело избавляться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU От некоторых хранящихся дома документов не стоит избавляться, даже если их уже выдают в электронном виде. О том, какие документы нужно «хранить вечно», рассказал преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Константин Киктенко. «Хранить постоянно нужно паспорт, свидетельства о рождении, смерти, браке, ИНН, карточки медицинского и пенсионного страхования и другие. То же касается документов на недвижимость, даже если все данные в электронном виде есть в ЕГРН. Не нужно выбрасывать и старую трудовую книжку, даже если вы перешли на электронную: возможно, будущий работодатель попросит предоставить ее, если возникнет проблема с электронной системой», — рассказал Киктенко агентству «Прайм». Также нужно хранить документы, связанные с кредитными организациями, например, справку из банка после закрытия ипотеки или другого займа. Несмотря на трехлетний срок исковой давности, проблемы могут возникнуть и через большее количество лет. Квитанции об оплате услуг ЖКХ нужно хранить три года. Киктенко рекомендовал хранить электронные копии документов по всем крупным сделкам — это создаст доказательную базу на случай споров. Но от старых медицинских рецептов, справок, писем из государственных организаций, выписок по кредиткам и чеков из продуктовых магазинов можно смело избавляться. Ранее юрист объяснил, за что можно получить налоговый вычет. Также URA.RU сообщало, как получить компенсацию за холод в квартире. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

От некоторых хранящихся дома документов не стоит избавляться, даже если их уже выдают в электронном виде. О том, какие документы нужно «хранить вечно», рассказал преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Константин Киктенко. «Хранить постоянно нужно паспорт, свидетельства о рождении, смерти, браке, ИНН, карточки медицинского и пенсионного страхования и другие. То же касается документов на недвижимость, даже если все данные в электронном виде есть в ЕГРН. Не нужно выбрасывать и старую трудовую книжку, даже если вы перешли на электронную: возможно, будущий работодатель попросит предоставить ее, если возникнет проблема с электронной системой», — рассказал Киктенко агентству «Прайм». Также нужно хранить документы, связанные с кредитными организациями, например, справку из банка после закрытия ипотеки или другого займа. Несмотря на трехлетний срок исковой давности, проблемы могут возникнуть и через большее количество лет. Квитанции об оплате услуг ЖКХ нужно хранить три года. Киктенко рекомендовал хранить электронные копии документов по всем крупным сделкам — это создаст доказательную базу на случай споров. Но от старых медицинских рецептов, справок, писем из государственных организаций, выписок по кредиткам и чеков из продуктовых магазинов можно смело избавляться. Ранее юрист объяснил, за что можно получить налоговый вычет. Также URA.RU сообщало, как получить компенсацию за холод в квартире.