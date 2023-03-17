МИД РФ поставил на место Госдеп с его возмущениями о решении Путина по ДСНВ

17 марта 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

В МИД РФ заявили, что указ Владимира Путина о приостановке ДСНВ необходимо исполнять всем профильным ведомствам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявление Вашингтона о том, что приостановка Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) недействительна, является кампанией США, чтобы добиться «просвечивания» российского стратегического арсенала. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Рассматриваем подобные вбросы (о недействительности приостановления ДСНВ Россией — прим. URA.RU) как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании, целью которой является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному „просвечиванию“ нашего стратегического арсенала», — сказал Сергей Рябков. Его слова опубликованы на сайте Министерства иностранных дел РФ. Дипломат отметил, что ведение Западом во главе с США гибридной войны против России «полностью исключено». Также Рябков напомнил Вашингтону о том, что 28 февраля закон, подписанный российским лидером Владимиром Путиным о приостановлении участия РФ в ДСНВ вступил в силу. «С этого момента он подлежит неукоснительному исполнению всеми российскими профильными ведомствами», — заключил замминистра. Ранее стало известно, что в США возмутились приостановлением Россией ДСНВ. Администрация президента США Джо Байдена назвала такое решение «недействительным». Также в Белом доме заявили, что РФ должна выполнять положения договора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявление Вашингтона о том, что приостановка Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) недействительна, является кампанией США, чтобы добиться «просвечивания» российского стратегического арсенала. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Рассматриваем подобные вбросы (о недействительности приостановления ДСНВ Россией — прим. URA.RU) как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании, целью которой является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному „просвечиванию“ нашего стратегического арсенала», — сказал Сергей Рябков. Его слова опубликованы на сайте Министерства иностранных дел РФ. Дипломат отметил, что ведение Западом во главе с США гибридной войны против России «полностью исключено». Также Рябков напомнил Вашингтону о том, что 28 февраля закон, подписанный российским лидером Владимиром Путиным о приостановлении участия РФ в ДСНВ вступил в силу. «С этого момента он подлежит неукоснительному исполнению всеми российскими профильными ведомствами», — заключил замминистра. Ранее стало известно, что в США возмутились приостановлением Россией ДСНВ. Администрация президента США Джо Байдена назвала такое решение «недействительным». Также в Белом доме заявили, что РФ должна выполнять положения договора.