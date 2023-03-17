Набиуллина объяснила «срочное» решение по цифровому рублю

Набиуллина: ввод цифрового рубля является плановым
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ПМЭФ-2021, первый день. Силуанов, Мутко, Алиханов, Нибиуллина. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Решение о введении цифрового рубля не является срочным, заявила Эльвира Набиуллина Фото:

Введение цифрового рубля в России происходит в плановом режиме. Так председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос журналистов о срочности принятия решения о вводе цифрового рубля.

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«Рассмотрение проекта о цифровом рубле является абсолютно плановым», — заявила Набиуллина. Трансляцию пресс-конференции председателя Банка России ведет телеканал «Россия 24».

Набиуллина подчеркнула: мнение, что решение о вводе цифрового рубля является срочным, абсолютно неверное, так как тестирование и эксперимент пилотного запуска проекта продвигаются по ранее намеченному плану. Также Набиуллина заявила, что в ЦБ не видят рисков возникновения у некоторых банков проблем с ликвидностью, которые может вызвать введение цифрового рубля.

В июне 2022 года Центральный банк ускорил разработку цифрового рубля. После его запуска он станет третьей формой национальной валюты. Отмечается, что данная форма нацвалюты позволит обходить ограничения, наложенные на российские транзакции.

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Введение цифрового рубля в России происходит в плановом режиме. Так председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос журналистов о срочности принятия решения о вводе цифрового рубля. «Рассмотрение проекта о цифровом рубле является абсолютно плановым», — заявила Набиуллина. Трансляцию пресс-конференции председателя Банка России ведет телеканал «Россия 24». Набиуллина подчеркнула: мнение, что решение о вводе цифрового рубля является срочным, абсолютно неверное, так как тестирование и эксперимент пилотного запуска проекта продвигаются по ранее намеченному плану. Также Набиуллина заявила, что в ЦБ не видят рисков возникновения у некоторых банков проблем с ликвидностью, которые может вызвать введение цифрового рубля. В июне 2022 года Центральный банк ускорил разработку цифрового рубля. После его запуска он станет третьей формой национальной валюты. Отмечается, что данная форма нацвалюты позволит обходить ограничения, наложенные на российские транзакции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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