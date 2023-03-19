19 марта 2023
18 марта 2023

Челябинский депутат Госдумы предложила повысить штрафы охотникам в 20 раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова предложила штрафовать охотников на 10 тысяч рублей Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила повысить штрафы за нарушение правил охоты до 10 тысяч рублей. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«В России минимальный штраф за нарушение правил охоты хотят увеличить в четыре раза — с 500 рублей до двух тысяч рублей. Готова подготовить поправки, чтобы минимальный порог штрафа составил пять тысяч рублей, а максимальный — 10 тысяч рублей», — написала Лантратова на своей странице во «ВКонтакте».

По словам парламентария, законопроект уже получил одобрение правового управления Госдумы. В апреле он должен быть принят в первом чтении.

Депутат привела статистику, согласно которой за период с 2019 по 2021 год было выявлено свыше 121 тысячи нарушений требований правил охоты. За тот же период в результате незаконной охоты получили травмы со смертельным исходом 193 человека. Основная причина — это несоблюдение правил.

Ранее Лантратова предложила установить камеры видеонаблюдения в интернатах для детей с тяжелыми заболеваниями, психоневрологических диспансерах для взрослых, и домах престарелых. По мнению депутата, это поможет предотвратить истязания.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила повысить штрафы за нарушение правил охоты до 10 тысяч рублей. Об этом она сообщила в социальных сетях. «В России минимальный штраф за нарушение правил охоты хотят увеличить в четыре раза — с 500 рублей до двух тысяч рублей. Готова подготовить поправки, чтобы минимальный порог штрафа составил пять тысяч рублей, а максимальный — 10 тысяч рублей», — написала Лантратова на своей странице во «ВКонтакте». По словам парламентария, законопроект уже получил одобрение правового управления Госдумы. В апреле он должен быть принят в первом чтении. Депутат привела статистику, согласно которой за период с 2019 по 2021 год было выявлено свыше 121 тысячи нарушений требований правил охоты. За тот же период в результате незаконной охоты получили травмы со смертельным исходом 193 человека. Основная причина — это несоблюдение правил. Ранее Лантратова предложила установить камеры видеонаблюдения в интернатах для детей с тяжелыми заболеваниями, психоневрологических диспансерах для взрослых, и домах престарелых. По мнению депутата, это поможет предотвратить истязания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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