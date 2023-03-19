Челябинский депутат Госдумы предложила повысить штрафы охотникам в 20 раз

Яна Лантратова предложила штрафовать охотников на 10 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила повысить штрафы за нарушение правил охоты до 10 тысяч рублей. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«В России минимальный штраф за нарушение правил охоты хотят увеличить в четыре раза — с 500 рублей до двух тысяч рублей. Готова подготовить поправки, чтобы минимальный порог штрафа составил пять тысяч рублей, а максимальный — 10 тысяч рублей», — написала Лантратова на своей странице во «ВКонтакте».

По словам парламентария, законопроект уже получил одобрение правового управления Госдумы. В апреле он должен быть принят в первом чтении.

Депутат привела статистику, согласно которой за период с 2019 по 2021 год было выявлено свыше 121 тысячи нарушений требований правил охоты. За тот же период в результате незаконной охоты получили травмы со смертельным исходом 193 человека. Основная причина — это несоблюдение правил.

Ранее Лантратова предложила установить камеры видеонаблюдения в интернатах для детей с тяжелыми заболеваниями, психоневрологических диспансерах для взрослых, и домах престарелых. По мнению депутата, это поможет предотвратить истязания.