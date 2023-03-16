Челябинский депутат Госдумы предложила с помощью видеокамер защитить детей от истязаний

17 марта 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Возможность защиты от истязаний детей и престарелых Яна Лантратова увидела в видеофиксации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Латнтатова предложила оградить детей в интернатах от истязания с помощью видеонаблюдения. Как сообщила Лантратова, соответствующее письмо было направлено на имя вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. «Призвала обеспечить интернаты для детей с тяжелыми заболеваниями, психоневрологические диспансеры для взрослых и дома престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения. Отправила обращение заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой», — отметила Лантратова в своем профиле в «ВКонтакте» Инициатива предложена в ответ на сообщения СМИ об истязаниях беззащитных граждан. Депутат отметила, что пациенты и воспитанники учреждений не могут самостоятельно сообщить о происходящем. Лантратова указала на статистику, согласно которой большинство обвинительных приговоров в стране по подобным фактам вынесены на основании видеофиксации преступлений. Камеры были установлены в самих учреждениях. Лантратова 14 марта выступила в защиту инвалида-колясочника. Его отказались садить на борт самолета из-за объема аккумулятора его электроколяски. Депутатский запрос народная избранница отправила на имя генпрокурора Игоря Краснова.

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Латнтатова предложила оградить детей в интернатах от истязания с помощью видеонаблюдения. Как сообщила Лантратова, соответствующее письмо было направлено на имя вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. «Призвала обеспечить интернаты для детей с тяжелыми заболеваниями, психоневрологические диспансеры для взрослых и дома престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения. Отправила обращение заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой», — отметила Лантратова в своем профиле в «ВКонтакте» Инициатива предложена в ответ на сообщения СМИ об истязаниях беззащитных граждан. Депутат отметила, что пациенты и воспитанники учреждений не могут самостоятельно сообщить о происходящем. Лантратова указала на статистику, согласно которой большинство обвинительных приговоров в стране по подобным фактам вынесены на основании видеофиксации преступлений. Камеры были установлены в самих учреждениях. Лантратова 14 марта выступила в защиту инвалида-колясочника. Его отказались садить на борт самолета из-за объема аккумулятора его электроколяски. Депутатский запрос народная избранница отправила на имя генпрокурора Игоря Краснова.