16 марта 2023

Челябинский депутат Госдумы предложила с помощью видеокамер защитить детей от истязаний

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Возможность защиты от истязаний детей и престарелых Яна Лантратова увидела в видеофиксации Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Латнтатова предложила оградить детей в интернатах от истязания с помощью видеонаблюдения. Как сообщила Лантратова, соответствующее письмо было направлено на имя вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.

«Призвала обеспечить интернаты для детей с тяжелыми заболеваниями, психоневрологические диспансеры для взрослых и дома престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения. Отправила обращение заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой», — отметила Лантратова в своем профиле в «ВКонтакте»

Инициатива предложена в ответ на сообщения СМИ об истязаниях беззащитных граждан. Депутат отметила, что пациенты и воспитанники учреждений не могут самостоятельно сообщить о происходящем. Лантратова указала на статистику, согласно которой большинство обвинительных приговоров в стране по подобным фактам вынесены на основании видеофиксации преступлений. Камеры были установлены в самих учреждениях.

Лантратова 14 марта выступила в защиту инвалида-колясочника. Его отказались садить на борт самолета из-за объема аккумулятора его электроколяски. Депутатский запрос народная избранница отправила на имя генпрокурора Игоря Краснова.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Латнтатова предложила оградить детей в интернатах от истязания с помощью видеонаблюдения. Как сообщила Лантратова, соответствующее письмо было направлено на имя вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. «Призвала обеспечить интернаты для детей с тяжелыми заболеваниями, психоневрологические диспансеры для взрослых и дома престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения. Отправила обращение заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой», — отметила Лантратова в своем профиле в «ВКонтакте» Инициатива предложена в ответ на сообщения СМИ об истязаниях беззащитных граждан. Депутат отметила, что пациенты и воспитанники учреждений не могут самостоятельно сообщить о происходящем. Лантратова указала на статистику, согласно которой большинство обвинительных приговоров в стране по подобным фактам вынесены на основании видеофиксации преступлений. Камеры были установлены в самих учреждениях. Лантратова 14 марта выступила в защиту инвалида-колясочника. Его отказались садить на борт самолета из-за объема аккумулятора его электроколяски. Депутатский запрос народная избранница отправила на имя генпрокурора Игоря Краснова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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